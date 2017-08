Enamik Aasiast on eestlaste jaoks võrdlemisi odav. Lonely Planet vahendab aga uuringut, millest selgus, et just Malaisia pealinn Kuala Lumpur on see kõige odavam paik, kus võiks oma puhkus veeta.

Tulemuste saamiseks võrreldi just majutuse hindu 200 paigas üle kogu maailma.

Kuala Lumpurile järgnesid odavuse nimekirjas Skopje (Makedoonia), Tirana (Albaania), Antalya (Türgi) ja Sofia (Bulgaaria).

Teisalt tuleb kõige rohkem majutuse eest välja käia Monte Carlos (Monaco), St Tropezis (Prantsusmaa), Reykjavikis (Island), San Franciscos (USA) ja New Yorgis (USA).