Katy MacMillan-Scott kõnnib Rotterdamist Istanbuli (kokku umbes 4000 kilomeetrit), et mälestada oma varalahkunud parimat sõbrannat Harriet Clarke’i.

Miks just selline teekond? Katy selgitas Lonely Planetile, et järgib reisikirjaniku Paddy Leigh Fermori 1933. aasta raamatu (A Time of Gifts) reisiteekonda, sest sõbranna Harriet Clarke armastas kirjandust.

Katy ja Harriet kohtusid 2011. aastal ülikoolis ja said headeks sõpradeks. Harriet suri aga mullu vähki.

Katy nendib, et võrreldes reisikirjaniku Paddy Leigh Fermori kirjapanduga on väga palju muutunud, kuid ometi tunnetab ta ilmselt midagi sellist nagu ligi 90 aastat tagasi. "See teekond on olnud suurepärane ja lahkumine Londoni kiirest elust on olnud väga värskendav,“ ütles Katy.

Kuigi ta on oma teekonda südamest nautinud, tunnistab ta, et see pole olnud lihtne.