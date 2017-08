Veebileht Travel and Leisure vahendab uuringut selle kohta, miks kipub olema nii, et inimesed muutuvad liigemotsionaalseteks just lennukis.

Nimelt võib asi olla selles, et inimene on sel puhul lähedastest kaugel ja nii-öelda metallpurgis oma tavapärasest elust eemal. Lisaks ei ole meil võimalik kasutada ka oma tavapärast meelelahutust, näiteks mobiiltelefone.