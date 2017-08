Turist, kes oma reisidest rääkides alati luisata armastab, räägib seltskonnas:

"Kui ma viimasel suvel Pariisis viibisin, armastasin õhtuti ikka mere ääres istuda ja imetlesin päikeseloojangut..."



Kohtuvad kaks poliitikut:

"Noh, kuhu siis sinu perekond ka puhkama sõidab?"

"Meil on juba ammu kõik läbi mõeldud. Mu naine sõidab Pariisi, poeg Ameerikasse, tütar Taani ja mina lähen vanglasse."



Uusrikka imeline elu

Vene uusrikas, kes on Tampaxi tampoonide importija, läheb neid pakkuma ühe Kesk-Venemaa kolkalinna apteeki. Seal võetakse mees rõõmuga vastu ning ostetaksegi kohe suurem partii, kuna tegemist on ju hästi reklaamitud ja kuulsa kaubaga. Apteeker teeb ühe paki lahti ja imestab:

"Aga sinist vedelikku polegi kaasas! Tahtsite meid petta, jah!"



Mehed naiste pilgu läbi

Miks meeldib meestele tööl kohvi juua?

See hoiab neid üleval.