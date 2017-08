Pole tähtis, mis aastaaeg on ja kui soojas riigis lend aset leiab, lennukis on ikka külm. Mis on selle põhjus?

News.com.au vahendab uuringut, mille kohaselt on madal kabiinitemperatuur seotud sellega, et vältida inimeste võimalikku minestamist ja kokku kukkumist – jahedamas ei juhtu seda nii suure tõenäosusega kui palavas.

Võib tekkida küsimus, miks inimesed üldse suure tõenäosusega minestama peaksid – nimelt istutakse lennukis üksteisele väga lähedal ning väikesele pindalale on surutud võimalikult palju inimesi.

(PantherMedia / Scanpix)

Samuti väldib jahe temperatuur tõenäosust olla dehüdreeritud. Lennukis tekib suurema tõenäosusega dehüdratsioon, kuid jahedus vähendab seda.