Jaguar esitles neljapäeva õhtul Londonis uut sportlikku linnamaasturit E-PACE, mis jõuab Eesti turule järgmise aasta alguses. E-PACE on viiekohaline linnamaastur, mis on saadaval nii nelik- kui esiveolisena.

Jaguari ja Land Roverit esindava Inchcape Motors Estonia tegevjuht Indrek Ild ültes, et Eestisse jõuavad esimesed E-PACE’id järgmise aasta alguses. Uhke masina disain on inspireerutid Jaguari kuulsast F-TYPE spotautost. Indrek Ild loodab, et masina vastu tekib huvi, sest väikemaasturid sobivad tema sõnul Eesti kliimasse. Auto standardvarustusse kuulub 10-tolline puuteekraan, mis ühendab sõitjad nende lemmikrakendustega, sealhulgas Spotifyga. Autos on kuni neli 12-voldist laadimispesa, viis USB-ühendust ja 4G Wifi hotspot kuni kaheksale seadmele. Auto tagavedrustus teeb võimalikuks mahuka pagasiruumi. Tugev šassii lubab omanikel pukseerida kuni 1 800 kilogrammist haagist.

Auto ohutustehnoloogia on mitmekülgne. Standardvarustuses on eesmine ja tagumine parkimisabi, autosse paigaldatud stereokaamera on aluseks täiendatud hädapidurdussüsteemile, mis tuvastab ka jalakäijaid ning liiklusmärke. Uus sõidusuunas liikluse tuvastamise süsteem hoiatab juhte ka piiratud nähtavusega ristmikel lähenevatest sõidukitest. Täiustatud aktiivsete turvafunktsioonide seas on jalakäijate turvapadi, mis vabaneb kokkupõrke korral kapoti alt. E-PACE'i esiklaasinäidik kuvab olulise informatsiooni, sealhulgas auto kiiruse, navigatsioonijuhendid hoiatused, uuendused, turvalisuse ja mugavuse funktsioonid otse juhi vaatevälja, et juht ei peaks pidevalt teelt mujale kiikama.