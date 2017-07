Muidugi on kena kinkida daamile lilleõis või kommikarp. Tahad aga erilist muljet jätta? Kui tead neiu lemmikvärvi, kingi talle just seda tooni lillekimp. Tead tema lemmikmaiust? Sellega näitad, et oled mees, kes paneb väikesi detaile tähele ning peab naisele tähelepanu pööramist oluliseks.

Esimene kohting on kõige olulisem sündmus, kus muljet avaldada. On palju asju, mida ta sinu juures märkab ning millest sul ei pruugi aimugi olla. Samuti on mitmeid viise, kuidas saad teda meeldival viisil üllatada, kirjutab portaal AskMen.

Ta ei pruugi midagi öelda, aga ta paneb tähele, kui sa näiteks lahtise suuga matsutad. Mõne mageda nalja peale võib ta küll viltuselt naeratada, aga üldiselt hoia ropp huumor ning kehavedelike ja -eritiste naljad (isegi, kui see on väga naljakas) esialgu endale.

3. Komplimendid

Üllatavalt paljud mehed ei tule selle peale, et naisterahvale kohtingul midagi kena öelda. Ta on kohtingu eel tõenäoliselt vaeva näinud, märka seda. Samuti ära jäta tähelepanuta tema vaimukaid, intelligentseid või teravmeelseid väljaütlemisi.

4. Tunne huvi

Arusaadav, sa üritad olla parem kui see kutt, kellega ta viimati väljas käis. Nii võid ennast unustada ainult endast lobisema. Ka sinu vastas istub huvitav inimene oma hobide, töö ja mõtetega.

5. Kindlameelne, kuid mitte agressiivne

Enesekindlus on ligitõmbav, aga kiitlemine, teenindajatega jämedalt käitumine või liiga kõva häälega üle restorani pröökamine ei jäta muljet mitte enesekindlast mehest, vaid täitsa tavalisest mühkamist.

6. Plaanid võivad muutuda

Igasugu asju võib juhtuda - äkki on kinosaal välja müüdud, restoranis pole laudu või on väljas jalutamiseks halb ilm. Kui mees on selle peale mõelnud ning suudab pealtnäha käigupealt uue plaani välja mõelda , see on muljetavaldav. Võib ka juhtuda, et kohtingu esimene osa läheb nii edukalt, et neiu ei tahagi kohe koju minna, siis on hea välja käia järgmine idee, mida teha.

7. Kojuminek