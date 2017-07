Facebookis jagatakse grupis "Tsiklirahvas" abipalvet, kus hispaanlased otsivad taga Eesti registreerimisnumbriga mootorratta omanikku.

Nii seisab postituses, et üks murelik Hispaania kodanik andis teada, et ühe Hispaania linnakese tänaval seisab väga pikka aega valge Suzuki GSR 600, mis toetub lenksuga vastu posti. Sõidukil on Eesti registreerimisnumber 37JX.

Tsikkel asub aadressil Rosalia de Castro nr 44 (36201) Vigo (Pontevedra) Galicia.

Nüüd üritatakse leida üles omanik. Äkki oskad aidata?

Foto!