Aiad on suviselt rohelised ning igapäevaselt on palju nokitsemist, taimede kastmist ja rohimist. Paljud perenaised-peremehed on aeda rajanud uhked kasvumajad, kus juba esimesed punased tomatid ja värskelt rohelised kurgid valmivad. Kasvuhoone on meie kliimas tõeliselt suureks abimeheks, kuna Eesti suved ei ole teab kui soojad ning paljudele taimedele sobilikud. Kaup24.ee eksperdid jagavadki nõu, mida kasvuhoone valimisel silmas pidada.

Millal ja kuhu kasvuhoone paigutada?

Kaup24.ee ekspertide sõnul on kevad ja sügis kasvuhoonete soetamise tippaeg, kuid kasvuhooneid muretsetakse endale aastaringselt. Selle paigaldus oleneb suuresti ilmast. Kevadel tuleb vaid oodata, millal esimesed sulad saabuvad ning maapind enam külmunud ei oleks.

Teine tähtis küsimus on: kuhu kasvuhoone rajada? Kui soovid võimalikult rikkalikku saaki, tuleks valida kõige päikeserohkem koht, kus puud, põõsad, puuriit või majaseinad kasvuhoonet varjama ei hakkaks. Päikesevalguse puudumisel ei taha taimed sirguda ega vilju kanda. Lisaks on maapind varjulises kohas liigselt niiske ning taimede juured võivad hakata kergesti mädanema. Teinekord kardetakse kasvuhoonet lagedale platsile rajada, kuna peljatakse, et suur tuul võib hoone uppi ajada. Ekspertide sõnul ei tasuks asjata hirmu tunda. Moodsad kasvuhooned on ehitatud selliselt, et need on äärmiselt vastupidavad ning taluvad ka suuremaid tuulepuhanguid. Viimasena tasuks teada, et kasvuhoone otsad võiks olla suunatud põhja- ja lõunasuunda ning kasvuhoone küljed läände ja itta. Sellisel moel paistab kasvuhoonesse võimalikult palju päikesevalgust. Loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka mulla kvaliteedile. Kindlasti ei tasuks kasvuhoonet rajada savisele pinnasele.

Millised on kasvuhoonete tüübid?

Kasvuhooned jagatakse nende võlvi ja kaare järgi – kaarjas ja kaldus hoone. Millist kasvuhoonet endale valida, sõltub suuresti isiklikust maitsest ja rahalistest võimalustest. Näiteks on kaarjat kasvuhoonet üsna lihtne paigaldada, mistõttu on see Eestis ka väga populaarne mudel. Teisalt tuleb enne kasvuhoone soetamist mõelda, milliseid taimi on plaanis kasvatama hakata. Kui piirdute paprika, pipra ja kääbustomatitega, siis võib endale valida madalama mudeli; kui on soov kasvatada tomateid ja kurke, siis tuleks soetada kõrgemate seintega kasvuhoone, mille kõrgus on vähemalt 160-180 cm. Peaks märkima, et kasvuhoonet valides on vaja seda kindlasti ka hooldada. Talvel langeb kaardus kasvuhoonelt lumi kergemini maha, samas kui kaldus katusega kasvuhoonet on vaja lumest puhastada.

Millisest materjalist kasvuhoone valida?

Kasvuhooneid võib katta nii klaasi, polükarbonaadi kui polüeteenist kilega. Viimasel on väikesed õhuavad ning seega väga head temperatuurivõimalused – temperatuur kasvuhoone sees erineb tuntavalt. Tavaliselt ei tõuse see üle 30 kraadi, mis tähendab, et on taimedele ohutu. Ent õhutuse puudumise korral võib temperatuur tõusta ka 40 kraadini. Samuti on kilest kate suurepärane kaitse kevadkülmade eest, mil temperatuur võib langeda 4 või 5 miinuskraadini. Muidugi peaks kasvuhoone uks olema sel juhul suletud. Klaasist kasvuhoone on vastupidav, ent üsna limiteeritud võimalustega. Klaas sobib vaid kaldkatusega kasvuhoonetele. Neid on aga keerulisem hooldada, eriti külmal perioodil. Kaup24.ee eksperdid soovitavad kasvuhoonelt klaasid talvisel ajal eemaldada. Seda seetõttu, et klaaside ühenduskohtadesse võib sattuda vesi ning vee jääks külmudes võib klaas puruneda. Kui aga lund klaasilt ei puhastata, ei pruugi klaas survele vastu pidada ning lumekoorma all puruneda. Polüeteenist kate on kõige populaarsem oma madala hinna, kerge hoolduse ja paigaldamise tõttu. Sõltuvalt kile kvaliteedist võib kate vastu pidada 1-4 hooaega. Tugev kile kestab sellestki 2-3 korda kauem. Valides kilest katte on vajalik meeles pidada, et õhutuseta kasvuhoone temperatuur võib tõusta üle 40 kraadi ning taimed võivad selles kõrbeda ja närtsida.

Kasvuhoone õhutussüsteem

Mõnel kaasaegsel kasvuhoonel on automaatne ventilatsioonisüsteem ning automaatsed katuseaknad, mis avanevad, kui sensorid tajuvad, et õhutemperatuur kasvuhoones on tõusnud üle seatud limiidi. Sellised kasvuhooned on üpriski kallid, seega on alati võimalik valida lihtsam ventilatsioonisüsteem.