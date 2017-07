Kui oled näinud üht tahvelarvutit, oled näinud neid kõiki. Päris ausalt, need on kõik äärmiselt sarnased. Erinevus võib seisneda vaid värvis, ümbriskaantes või nuppude asetuses. Kõik muu on peaaegu identne. Isegi kaamera asub üldjuhul kõikidel seadmetel samas kohas. Ei mingit originaalsust, vähemalt esmapilgul.

2015. aastal langes tahvelarvutite müük 10%. Ka 2016. aasta ei olnud eriti paremate näitajatega. See oli äratuseks kõikidele tahvelarvutite tootjatele. Kuulda võtsid seda vaid Apple ja Microsoft. Selle tulemusena tõi Apple turule uue iPad Pro, mis on täiesti võrdväärne tavalisele sülearvutile. Microsoft omalt poolt tõi turule Surface Pro, mis on samuti omadustel justkui kaasaskantav arvuti. Kõik teised tootjad jätkasid endistviisi, uuendades vaid operatsioonisüsteeme, parandades protsessorit, täiustades akut ning lisades RAM-i.

Uued tehnoloogilised lahendused jätavad vanad varju

Kui esimesed sülearvutid turule jõudsid, oli see kohene lauaarvutite surm. Kui turule jõudsid aga esimesed nutitelefonid, tähistas see koheselt nuppudega telefonide hääbumist. Kuid käesoleval aastal tegi suure tagasituleku Nokia 3310 ja see tõmbas palju tähelepanu eemale muuhulgas Apple’i mudelitelt. Kuid selle tulemusena töötas Apple välja uuendusliku iPad Pro ning paljud arvavad, et see tähistab kogu telefonituru lõppu. Ilmselt ei vasta see küll tõele. Paljude meelest on ohtu sattunud ka harilikud tahvelarvutid, kuna puhumas on uuenduslikud ja senisest põnevamad tuuled.

Ootamatu konkurent phablet

Mitte kõik ei räägi tahvelarvutite ajastu lõpust, kuna paar aastat tagasi töötati välja täiesti uus ja uuenduslik seade phablet (lühend sõnadest – phone ja tablet). Kõige populaarsem on hetkel 7-tollise ekraaniga mudel ning kuna enamikel telefonidel on ekraani suuruseks vaid 6 tolli, siis on loomulik, et uuenduslikud seadmed ähvardavad vanu väljasuretamisega. Lõppude lõpuks on phablet kaks seadet ühes, täites nii telefoni kui ka tahvelarvuti rolli.

Mobiiltelefonide protsessorid

Uusimad nutitelefonid on varustatud võimsa Qualcomm Snapdragon 835 protsessoriga. Intel astub samuti Apple’i kandadele, töötades hetkel välja isegi võimsamat protsessorit. Uued protsessorid mahuvad ideaalselt nutitelefonidesse, mistõttu peaksid tahvelarvutite tootjad end ohustatuna tundma. See aga tähendab, et uued phabletid on juba väga lähedal sülearvuti võimsusele.

Kaks-ühes ja hübriidarvutid – tehnoloogilise arengu tagajärg?

Hübriidarvutiks peetakse muuhulgas seadmeid, mida on võimalik klaviatuuriga ühendada. Nii klaviatuuril kui tahvelarvutil on eraldiseisev mälu, protsessor ja aku, mistõttu võivad need töötada teineteisest sõltumatult. Sellised hübriidarvutid on juba praegu väga populaarsed. Ainsaks küsimuseks on, kui kaua need troonil püsivad. Võibolla on need mõne aasta möödudes juba täiesti unustatud. Antud arvutitel on vaid üks suur puudus ja selleks on nende üsna krõbe hind. Lähiajal ei ole oodata ka hindade langust, kuna tegemist on kahe iseseisva seadmega.

Kokkuvõttes võib julgelt väita, et tahvelarvutid ei kao turgudelt nii pea. Võib üsna kindel olla, et varsti on need sama võimsad kui sülearvutid ning sel hetkel hakkavad paljud tahvelarvutitesse hoopis tõsisemalt suhtuma. Hetkel kasutatakse tahvelarvuteid eelkõige internetis surfamiseks, meilide lugemiseks ja vastamiseks ning mängude mängimiseks. Tahvelarvutite funktsioonide ja võimekuse suurendamisel muutub see tõsiseltvõetavaks äri- ja töövahendiks.

Tahvelarvutid on oma tee leidnud ka koolidesse ja lasteaedesse, kus on õpitud seadmeid harival eesmärgil kasutama. Siiski on Eestis veel pikk tee minna, kuna lapsed kannavad igapäevaselt endiselt suurt hulka raamatuid ja vihikuid kaasas, kuigi nüüdisajal oleks äärmiselt lihtne kolida hoopis digitaalsesse keskkonda. Tahvelarvutitel on veel palju arenemisruumi, kuid juba praegu on tunne, et need võivad vallutada maailma…