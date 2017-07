Suudlus või õrn musi on sageli esimene samm, millega näitad, et oled intiimsusteks valmis ning et suudluse vastuvõtja on sinu jaoks kütkestav ja kaunis. Mehed alustavad suudlust lausa 15 korda sagedamini kui naised, kirjutab ajakiri Men's Health.

Kahel kolmandikul juhtudest kaldub pea paremale nii suudlust ootaval kui suudlust pakkuval inimesel. Tõenäoliselt sellepärast, et inimese emotsioone ja otsuseid töötlevad piirkonnad ajus asetsevad peamiselt vasakus ajupoolkeras. Samuti on see seotud sellega, et enamik inimesi on paremakäelised ning parem pool on nende n-ö juhtiv, dominantne pool.

Vahel juhtub aga, et üks suudluse osapooltest läheb tavalise praktika vastu ja kallutab pea vasakule. Selline peegeldus aga viib ninade kokkupõrke ja üldse pisut kohmaka (või suisa ebaõnnestunud) musini. Ehk siis, oled sa suudluse saajaks või andjaks, pigem kalluta pead paremale, siis saad suurema tõenäosusega magusa musi ka edukalt kätte.