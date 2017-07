Telekavaatamine on küll mõnus ajaveetmise viis ning tänapäeval on see tänu internetile veelgi lihtsam. Sarjade valik on tohutu ning interneti vahendusel on võimalik üles leida ka vanu lemmikuid. Sedasi on sõltuvus kerge tekkima. Veebileht Askmen pani kokku pika nimekirja telekasõltuvuse märkidest, mõned neist on ka siin.

1. Vihkad suve, sest siis näitab telekas vaid kordusi.

2. Omastad tegelaskujude iseloomujooni ka neid mängivatele näitlejatele (kas teadsid, et "Troonide mängu" vastikut prints Joffreyt mänginud poiss on tegelikult väga tore noormees?).