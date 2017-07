Ühiskond dikteerib vahel justkui, et õige mees tahab kogu aeg seksi - tegelikult pole see nii. Kuid kui oled mures, sest seksiisu tundub tõesti täielikus madalseisus olevat, siis sageli on madala libiido põhjuseks faktorid, mida on tegelikult väga kenasti vältida, kirjutab ajakiri Men's Fitness.

1. Teatud ravimid

Ennekõike on siin süüdi antidepressandid. Räägi arstiga oma murest ning küsi talt lahendusi, kas vähendada doosi või vahetada ravim teise vastu välja.