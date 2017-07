Kas maailm on tõesti nii külm ja kõle paik, et isegi tehisintellekt saab sellest aru ning satub musta masendusse? Robot Knightscope K5 sõitis otse purskkaevu, seda ilma inimesepoolse käskluseta.

Knightscope K5 on valverobot, kes on varustatud kaameraga. Robot töötas USA pealinnas Washingtonis ühe asutuse fuajees. Roboti loojad ehitasid masina selliselt, et see liiguks ise ringi, ehk et K5 ei vaja inimest, kes puldi või arvuti abil teda juhiks. Iseliikuv seadeldis lõpetas oma maise teekonna aga otse fuajee purskkaevu sõites, kus ta saadud kahjustusesse ka... suri?

Kontori töötajad jäädvustasid roboti viimased hetked, kurva lõpu ning lootusetud päästetööd. Üks töötaja kirjeldab: "Meile lubati lendavaid autosid. Saime suitsiidsed robotid." Mõned inimesed näevad toimunus ka helgemat poolt: ehk soovis robot ennast ristida?

