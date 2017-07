Kas on tõesti võimalik, et suvi on kohale jõudmas? Ilusa ilmaga on kordades meeldivam ka uute inimestega tutvuda, väljas õhtustamas ja rannal promenaaditamas käia. Sooja ilmaga kaasneb aga paar väikest muret: higistamine, tänavatolm ja küsimus, millised riideid kohtingul kanda, milles sa samas täiesti ära ei hauduks. Ajakiri GQ jagab suveperioodil väljas käimiseks järgmisi soovitusi.

1. Alusta kõige olulisemast: õhku läbilaskvad alukad.

2. Jakk või pintsak ja T-särk. Tundub liiga palav? Tegelikult on see hea, sest esiteks varjab kahekihiline rõivastus paremini higiplekke, teiseks ei tea sa kunagi, kas restoranis pole äkki jahe konditsioneer. Siis on hea, kui jakk peal on. Lisaks näeb selline kombinatsioon pisut šikim välja.