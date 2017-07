Täna kaitseväe Tapa linnakus aset leidnud pidulikul rivistusel said NATO lahingugrupi sõdurid kätte rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenu medalid tänutäheks liitlaskohustuse täitmise eest Eestis.

"Lahingugrupp on üksusena noor, kuid on ennast erinevatel õppustel tõestanud ning näidanud, et eri rahvustest liitlased on koos veelgi tugevamad. Te olete suurepärased sõdurid," vahendas portaal mil.ee 1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Veiko-Vello Palmi sõnu.

Medal anti ligi 550 Briti ja Prantsuse liitlassõdurile tänuks eeskujuliku teenistuse ja silmapaistva koostöö eest lahingugrupi liikmetena.

Briti, Prantsuse ja Taani sõduritest koosnev 1200-liikmeline NATO lahingugrupp alustas oma teenistust Tapal aprilli alguses ning kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu. Lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, mille kontingendist lõviosa moodustab Briti armee 5. jalaväepataljon The Rifles.