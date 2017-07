Karjalas Petroskois käib palavikuline töö uue kadetikooli rajamisel, mis peaks uksed avama juba eeloleval õppeaastal.

Kuigi uue kadetikooli esimese korpuse rajamiseks löödi kopp maasse alles käesoleval kevadel, peaks kool uksed avama juba eeloleval sügisel, kirjutas Ilta-Sanomat.

Ehitajatele annab aga kindlasti indu ka teadmine, et kadetikooli rajamine on Venemaa presidendi otsese järelvalve all ning president Putin vaatab isiklikult algaval nädalal vahetult enne oma Soome visiiti ehitustandri üle.

Eeloleval sügisel võetakse kooli vastu 300 uut õpilast, kuid pikemas perspektiivis peab kooli õpilaste arv kasvama tuhandeni ning kooli võetakse õpilasi üle kogu Venemaa.

Katsed kooli pääsemiseks saavad olema karmid ning kooli võetakse poisse alates 6. klassist.