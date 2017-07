Tuntud elektriautode tootja Tesla on teinud üllatava muudatuse. Nimelt ei ole auto sisustust tellides võimalik valida nahkistmeid. Nüüd on Teslat võimalik soetada ainult veganitele sobilike istmetega.

Kuigi Tesla pole veel ametlikku kinnitust andnud, on eemaldatud igasugused viited sellele, et autoistmed on kaetud nahaga ja uuele sisule viidatakse kui Tesla tippkvaliteedile.

Ometi pole Tesla üdini veganitoode. Autodel on endiselt nahkkattega roolid, kuid firma on varem võimaldanud nahavaba rooli, kui klient on eriliselt rõhutanud, et soovib nahka vältida.

Kuigi on inimesi, kellele Tesla jääb silma suurepärase sõidumugavuse või millegi muu pärast, on selge, et elektriautosid tootva firma peaeesmärk on pakkuda oma klientidele keskkonnasõbralikumat valikut. Seetõttu on Teslal palju kliente, kes soovivad, et nende autosisustuse tootmine poleks seotud loomakasvatusega, mil on keskkonnale negatiivne mõju. Kuna paljud elektriauto ostjad on taimetoitlased, on Tesla valitud suund väga loomulik.

Nahkistmete eelistajatele võib lohutuseks öelda, et veganiistmed on autoomanikelt head tagasisidet saanud ning tunduvad vastupidavad ja mugavad.