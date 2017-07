Tuumapommi energiaga Leida ütles mulle intervjuu alustuseks, et tema unistus ei olnud saada eraettevõtjaks. Ta on hariduselt jurist, kelles on kaduma läinud hea advokaat. Sellest on aga praeguses ametis kõvasti kasu.

"Lõpetasin ülikooli ja mõtlesin erialasele tööle minna, aga kohtusüsteemis töötamiseks ei läinud mu ankeet nõukogude ajal läbi. Siis uuriti ju ka vanemate ja vanavanemate ankeete ja minu oma nõukogude juristile ei sobinud. Olin ise väga korralik, aga, nagu öeldakse, vanemate patud nuheldakse laste kätte.

Mis siis ikka, kui ankeet ei sobi, eks siis lähen juristiks kuhugi ettevõtlusse. Tartu naha- ja jalatsikombinaat otsis parasjagu dekreedis oleva töötaja asenduseks kaadriinspektorit. Ütlesin: "Okei, ma tulen." See oli 1987. aasta novembris. Aga kuna ma kogu aeg tegin poole rohkem, kui vaja, siis poole aasta pärast olin kaadri- ja koolitusosakonna juhataja. Aastaga tõusin tehase asedirektoriks ja kui mu koht koondamisele läks, pakuti juba kommertsdirektori kohta."

Siis toimus ühiskonnas raputus, algas erastamine?

"Kuni meil oli riiklik aktsiaselts Elkar, oli kõik lihtne, täitsime ülevalt tulnud ülesandeid ja plaane, aga kui moodustasime aktsiaseltsi Samelin ja vabriku erastasime, siis tekkis kohe esimesel päeval küsimus: mida edasi teha?

Kuna Eesti suurim jalatsitootja Kommunaar oli laiali tassitud, polnud seal oma tooteid arendanud itaallastel mujale tulla, kui meie juurde. Kui saime nende abiga tootmise käima, läks maailm lahti ja mujal hakati ka märkama, et kusagil Eestis tehakse häid jalanõusid. See meelitas kohale soomlastest allhankijad ja norralaste Alfa, kellest algas meie tehase kokkupuude militaarjalanõude tootmisega, sest norralaste suurfirma Alfa varustas ju Norra kaitseväge jalanõudega."

Kuidas Eesti kaitsevägi teie juurde jõudis?

"Kõik võttis muidugi aega. Eesti kaitsevägi hakkas käima Norras õppustel ja seal anti neile saapad ka jalga. Poisid tulid tagasi ja rääkisid, et vaat kus norralastel on saapad, kas meie saaksime samasugused? Sellest läks jutt laiali, et kuidas on võimalik, et Eestis tehakse nii häid asju, aga meie enda kaitsevägi neid ei saa.

Andsime oma saapaid igale poole kasutamiseks ja testimiseks, aga ajal, kui hangetega algust tehti, ei olnud meil mingit võimalust, sest hanketingimustes oli kirjas, et eelmise aasta käive nimetatud toote kohta peab olema vähemalt kaks miljonit. See tõmbas meile kohe joone peale. Seda seni, kuni olime teinud Norrale suuri koguseid kõrbesaapaid. Nii tekkis Eesti hangetel osalemiseks vajalik käive ja paaride arv.

Kõige suurema tõuke andis aga Eesti Kaitsetööstuse Liidu loomine, mille järel hakati kaardistama ettevõtteid, kes kaitseväele üldse midagi teevad või oleksid suutelised kaitseväele midagi tootma. See oli suur üllatus: kas tõesti on Eestis nii palju ettevõtteid, kes kaitseotstarbelist kraami toodavad?

Kui olime kokku tulnud, saime kogemusi omavahel jagada ja üheskoos tegutsema asuda. Jõudsime üksmeelele, et näiteks Suva ei võitle üksi oma sokkide ja Samelin saabaste eest, vaid see kõik on ühine võitlus."

Millised olid esimesed Samelini jalanõud, mis Eesti kaitseväelaste jalga jõudsid?

"Ikka mudel M77, seesama Norra saabas. Norra sõjavägi on seda mudelit juba 30 aastat kasutanud ja nad on iga hanke ajal mõelnud, et peaks midagi uut välja mõtlema, aga lõpuks ütlevad ikka, et see on parim.“

Kui palju teil üldse erinevaid militaarjalanõusid tootmises on? Neid ei ole vist väga palju?

"Oi, on ikka. Võtame kasvõi sõjaväe vormikinga, mida ma sulle liinil näitasin. Üks tellija tahab seda kummitallaga, teine antistaatilise tallaga, kolmas polüuretaantallaga, Saudi-Araabia tellis aga tallaga, mis on ultralight. Ja need on ainult tallad. Pealsenahk võib olla lakk või tavaline, aga voodrid – üks tahab antratsiit-seanaha voodrit, teine tellija beeži seanahavoodrit, kolmas halli vasikanahast voodrit, neljas valget vasikanahast voodrit, viies naturaalse kipsi värvi vasikanahast voodrit. Materjalide kombinatsioone on tohutult. On valatud tallaga, liimitud tallaga. Mereväe saabas peab olema torkekindla tallaga ja antistaatiline, veekindel lukk ja veekindlad materjalid.“

Milline näeb välja kogu protsess alates hankel konkureerimisest kuni valmis jalanõudeni?

"Tuleb teha näidised, kilode viisi dokumentatsiooni, väga sageli tuleb juurde teha ka technical data sheet, mis näitab, millised testid on kasutatud materjalid läbinud. Tihti on endal vaja teha lisateste, näiteks mitu painet materjal -30kraadises pakases vastu peab, veekindlustest, talla tiheduse mõõtmised. On ka libeduse, hõõrdumise, naha märghõõrdumise jne testid. Kui hange võidetakse, kirjutatakse alla raamleping. Väga paljud kaitseväe üksused teevad veel enne raamlepingu allakirjutamist n-ö test order´i. See tähendab tellimust näiteks 20 või 100 paarist koosnevale partiile, mida üksus siis kannab. Ühe paari võivad paljud teha superkvaliteediga, aga sadat paari niisama enam põlve otsas ei tee. Test order näitab, kas tootja oskab korralikke jalanõusid valmistada ka üle ühe paari. Rootslastel on hanke juures lisaks pooleks lõigatud saabas ja iga materjali kirjelduse juures tükk seda materjali. Norras tuleb pärast test order´i läbimist toota kolm paari jalanõusid plommimiseks. Alles siis, kui test order on ära kantud, sõlmitakse raamleping.

Oluline on ka NATO kvaliteedi juhtimise sertifikaat AQAP (The Allied Quality Assurance Publications) ja Samelinil on see olemas. AQAP-i järgi peab üks paar olema sõjaväe ehk tellija käes, üks paar on tootja käes ja selle järgi toodetakse, ja kolmas paar on tootmisest eraldi. See on vajalik selleks, et kui tootmises olev paar peaks õnnetuse või tulekahju tõttu hävima, on mul üks etalon-testpaar ikkagi olemas. Samamoodi annab see kindluse tellijale, kui tootja peaks mingil hetkel kaduma või pole enam suuteline seda jalanõud tootma, siis on tellijal etalon-näidispaar olemas, mille järgi keegi teine saab samasuguse mudeli tootmist jätkata.“

Kuidas näeb välja testimiskoostöö meie kaitseväega? Kas kaitsevägi tuleb vahel ka ise oma ideedega välja, milliseid jalanõusid või uuendusi nad vajavad?

"Koostöö on väga hea. Ikka juhtub, et kaitsevägi tuleb oma ettepanekute ja ideedega. Või näiteks toovad mulle mõne mujalt pärit saapa ja küsivad, kas midagi samasugust on võimalik teha. Kõige parem on see, et meie kõrval asuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, nende inimesed veedavad meie poes tunde ja proovivad kõiki saapaid. Samuti käime alati Kevadtormil ja meil on laua peal väljas kõik uued tooted. Tihti ostetakse midagi juba õppustel ära. Seal saame kohe tagasisidet, mida me oleme valesti teinud, et mõnda jalanõud kanda ei saa, ja saame kohe ümber teha. Ja kui toetuse väejuhatus küsib mingit konkreetset jalanõud, siis saadame kümme paari ja anname kaasa ametliku küsimustiku tagasiside saamiseks: mugavus, kergus, veekindlus jne."

Kas täiustusi-täiendusi-ümbertegemisi tuleb palju? On need keerulised asjad või pigem väiksed kohendamised, mis uudismudelite juures tuleb teha?

"Tavaliselt on need väiksed asjad. Partiide kaupa on materjal ka veidi erinev, tuleb ette tagasisidet, kus kurdetakse, et selle või teise partii materjal oli maru kõva või väga kaua andis sisse kanda. Päris igaühe järgi parandusi ka teha ei saa, me olemegi võib-olla juba natuke liiga vastutulelikuks muutunud."

Mis on kõige huvitavamad või keerulisemate nõuetega jalanõutellimused, mida Samelin on pidanud täitma? Või eriskummalised või ootamatud tellimused?

"Kõige rohkem ja enneolematuid asju on küsinud prantslased, näiteks kuidas teha jalanõusid, mis miinile astudes jätaksid jala terveks. Et plahvatuse korral ei lendaks labajalg sodiks või otsast. Kuigi me teeme saapaid nii arboristidele kui ka tuletõrjujatele, ei piisa miini vastu sellest, et saabas ei põle või peab vastu saehammastele. Prantslased tahaksid just lõhkekehakindlat saabast.

Eestis on vajatud näiteks sellised jalanõusid, mis ei tohi sahiseda, niutsuda ega kriuksuda – erioperatsioonide poistele. Koostöö nendega on olnud suurepärane. Nemad pakuvad mingi idee välja ja meie püüame selle järgi jalanõud välja töötada. Vahel pakume neile ka omalt poolt midagi uut ja siis nad vaatavad küll, et oi, millised head asjad. Samas on eriväelased väga konservatiivsed. Kui pakud neile uut mudelit proovida, siis tihti nad vastavad, et ei, me ostsime praegused jalanõud kaheksa aastat tagasi, nad ei ole veel katki ja käivad küll."

Selliste saabaste väljatöötamist on endal ka kõrvalt huvitav jälgida?

"On ikka. Kasvõi sellised nüansid, et tankisaapa paelad peavad olema kevlarist. Sellised tulekindlad paelad maksavad palju. Või siis see saapa peale tõmmatav veekindel saabas. Meie arendatud pealetõmmatavad saapad oli algul hoopis teistsugused, nüüd on neile lisatud lukk. Täpselt selliseid ei tee maailmas keegi. Kanadalased tunnevad nende vastu väga suurt huvi. Hiinlased on proovinud meie eksklusiivset pealetõmmatavat saabast järele teha ja nad kindlasti saaksid sellega ka hakkama, kui pingutaksid. Kui nad teada saaksid, kui suure mahuga nõudlus nende järgi on, siis nad pingutaksid kindlasti."

Mõni põnev koostööprojekt meie kaitseväega?

"Kui norralased võtsid meie uue saapapaari ja pidasid selle kõige õigemaks sissekandmistehnikaks villased sokid märjaks teha ja kaks päeva niimoodi kõndida, siis eestlased läksid sammu kaugemale. Me tegime valmis saapad koos sisesokiga, mille saab vahepeal välja võtta, kuivama ja siis saapasse tagasi panna. See on meil taas ainulaadne lahendus."

Pead sa oluliseks, et Eestis tootmine säiliks? On see Eestile strateegiliselt tähtis?

"Jah, ma arvan küll. Miks tootmine üldse Eestisse on jäänud: meie kogused on väiksed, keegi ei võta nii väikseid tellimusi teha. Kuigi saabas pole strateegiline toode, sest ei ole ju saladus, et vasak saabas käib vasaku jala otsa ja parem saabas parema, siis vahendajate kaudu võib saada küll sama hinna, aga kohapeal valmistatakse jalanõud sama raha eest parematest materjalidest. Materjali hind moodustab 60% toote hinnast. Lisaks juhtub kõigil tootjail praaki. Kui tootja asub Eestis, siis suudetakse pretensioonile reageerida 24 tunni jooksul ja probleem lahendada. Me isegi ei küsi, mis juhtus, ega hakka pikemalt arutama, vaid anname järgmisel hommikul uued jalanõud asemele. Lisaks suudab meie tehas toota ekstreemsuurusi – sõjaväe jalanõusid teeme ju suurustes 35 kuni 54. Tagasiside ja probleemide lahendamise kiirus, see kõik on oluline."

Kui pöörad pilgu tulevikku, kuhu tahad koostöös kaitseväega areneda?