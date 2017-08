Aeg-ajalt tuleb ikka metsas käia, mis iganes põhjusel. Kui aga jahedus naha vahele poeb, siis on õige aeg teha üks kuum teejook. Metsas leidub selleks piisavalt vahendeid. Kaitse Kodu! teeb väikese ülevaate.

Teejoogist räägime sellepärast, et kohv ja päris tee sisaldavad kofeiini, mis on küll teataval määral virgutava toimega, kuid ei ole meie tervisele kõige parem. Vabas looduses leiduvaid taimi kasutades tuleb alati valmis olla katsetamiseks, sest nii retseptid kui ka maitsed on erinevad. Mõnda taime pole vaja kaua keeta, piisab vaid kuuma vee pealevalamisest, teisi seevastu tuleb jätta tundideks tõmbama. Loomulikult peab olema ka tähelepanelik, et vesi ja taimed oleksid piisavalt puhtad. Samuti sõltub palju korjamise aastaajast ja kohast.