USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker ütles BBC-le, et ühendriigid kaaluvad relvaabi andmist Ukrainale.

Volker ei teinud saladust, et relvaabi on mõeldud Ukrainale võitluseks venemeelsete separatistidega ning ta avaldas lootust, et Venemaa ei võta seda sammu provokatsioonina.

Venemaa hinnangul on tegemist aga olukorda eskaleeriva sammuna, kuid selle süüdistusega Volker ei nõustu, kuna tema hinnangul on tegemist relvadega, mis aitavad Ukrainal kaitsta end agressori vastu.