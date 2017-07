10 miljonit autot aastas on päris palju ja nende pealt teenitakse kenakest raha. Seetõttu võib Toyota endale lubada asju, mida paljud teised autotootjad ei või. Üks, mida Toyota saab endale lubada, on mudel nimega GT86. Niinimetatud odav sportauto.

Toyota on maailma kõige meinstriimim autofirma. Meinstriimide meinstriim, mis viimasel ajal toodab üle 10 miljoni sõiduauto aastas. Mullu tegi Volkswagen vist natuke rohkem (põrguline peitub pisiasjades: VW avalikustab nimelt tarnitud, mitte toodetud autode arvu), aga see ei muuda asja.

Taskukohase hinnaga sportkupee on nii haruldane liik, et selle peaks lausa punasesse raamatusse kandma. Toyota GT86 ja sõsarauto Subaru BRZ näitavad ilmekalt, miks maailm ilma selliste sõidukiteta palju vaesem oleks.

Odav on suhteline mõiste, sest GT86 hind algab Eestis 30 280 eurost ning selle eest saaks osta peaaegu kolm Toyota Aygot või kaks Toyota Corollat.

Kuid sportautonduses on 30 000 eurot peenraha. Ostjaile see kahtlemata meeldib. Tootjale aga mitte eriti, sest madal hind tähendab paratamatult ka väikest kasumit. Sportauto on lisaks nišitoode ja järelikult ei saa arvestada üüratute tiraažidega nagu Aygo või Corolla puhul.

Seepärast ongi GT86-sugused tooted suurte ja edukate firmade pärusmaa. Kehvemal järjel ettevõtted lihtsalt ei saa neid endale lubada, sest nišimudelid ei too suurt midagi sisse. Suurettevõtted saavad, aga alati ei taha.

Näiteks Volkswagen. Autoajakirjades ilmuvad perioodiliselt skitsid igamehe-sportautodest, mida mõni Volkswageni kontserni mark kohe-kohe tootma peaks hakkama. Võib-olla mõni neist vahvatest putukatest on kunagi jõudnud prototüübi staatusse, konveierile igatahes mitte.

Ehkki Volkswagen oleks, vähemalt enne diisliskandaali, võinud vabalt paar sellist lõbusõidukit seeriatootmisse lasta. Aga härrad Wolfsburgist vaatasid karmil pilgul numbritulpasid, tõmbasid kulmu kipra ja teatasid vastuvaidlemist välistaval toomil:

"Nein-nein! Profit muss sein!" Ning andsid väikese kupee või rotsteri asemel käsu lisada hoogu konveierile, kust tuleb maha Golf GTI – samuti väga hea ja tore, aga hoopis teisest valdkonnast.

Nii et jah – Toyota, meinstriimide meinstriim, on taas lasknud emotsioonidel saada võitu kaine arvestuse ja range distsipliini üle ning võimaldanud GT86-l teoks saada (et see sündis koostöös Subaruga, ei puutu praegu asjasse, pealegi kuulub kuuendik Subarust just Toyotale).

Juba ainuüksi odava sportauto kui žanri elushoidmise eest kuulub Toyotale fännide sügav tänu. Ja kui veel GT86 rooli taha istuda…

Just seda ma juuni alguses tegin, kui talvel faceliftitud GT86 jõudis proovisõiduautona (automaatkäigukastiga, rikkalikuma Sport-varustusega) lõpuks ometi Eestisse. Eesmärk mitte niivõrd kähkusõitu kaifida, kuivõrd aru saada elementaar-sportauto argisobivusest.