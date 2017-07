Mõnikord lihtsalt juhtub nii, et päevatöö on tehtud või norm isegi ületatud, aga tööpäeva ametliku lõpuni on veel hulk aega ning ülemus on "vana kooli inimene", kes loeb tagumikutunde. Või on aju lihtsalt hangunud ja vajaks tagasi töölainele saamiseks mingit pooleldi mõtestatud ajaviidet. Näiteks mängu. Aga ilmselgelt ei hakka sa kontoris näiteks konsoolist GTA-d mängima. Redditis avaldati üleskutse: millised on parimad veebilehitsejas mängitavad mängud, millega kontoris aega viita (sealjuures ilmselgelt ülemusele millegi asjalikumaga tegelemise muljet jättes). Vahendame valikut vastustest.

1. The Wiki Game

Sisuliselt tuleb võimalikult kiiresti jõuda juhusliku Wikipedia artikli juurest mõne kindlaksmääratud artiklini ja seda vaid linke kasutades.