Mehed, olgem ausad: riista omada on viimase peal, kirjutab Men's Health. Mõtleme näiteks sellele, kui hea ja lihtne on püsti pissida. Või neile seksuaalsetele rõõmudele, mida hakkasime teismeeas avastama. Igatahes on see jalge vahel asuv mitmeotstarbeline lihatükike mehe parimaid sõpru. Me oleme üldjoontes kursis sellega, milliseid erinevaid riistu ripub erinevate meeste küljes, aga paljudele on üllatuseks see, missuguseid vorme on peenis võtnud erinevate loomariigi isendite puhul. Mõned o hiigelsuured, mõned imepisikesed. Mõned elusolendid kasutavad oma pulgaonu sellisel viisil, mille peale ei tulekski. Ja mõnedel isastel seda üldse polegi. Vaatame nüüd natuke linde ja liblikaid, täpsemalt seda, mis paikneb nende jalge vahel. 1. Händpart Uskuge või mitte, aga enamikul lindudest polegi peenist. Nii harrastavad emased ja isased seksi viisil, mida kutsutakse "kloaagisuudluseks". Ehk siis puudutavad teineteise vastavaid osi oma alumiste avaustega piisavalt kaua, et seeme jõuaks isasest emasesse. Aga Argentiina händpardil on lood teistmoodi. Nimelt on isastel peenis, mille pikkus moodustab poole nende kehapikkusest. Ja kohatud on ka isaseid händparte, kelle riist on sama pikk kui ta ise.

2. Elevant

Elevandi lont on sisuliselt nina, mis on arenenud käsivarreks. Lont on nii osav ja tundlik, et suudab maast üles võtta pliiatsi. Aga tuleb välja, et see pole vantsi ainus osav ja tundliku otsaga elund. Ka selle suure maismaaimetaja peenis on painduv ja kontrollitav. Isaseid elevante on nähtud end selle abil püsti hoidma ja sellega end isegi sügamas. 3. Sipelgasiil Isegi paljud austraallased ei tea, et nende mandrikaaslasel on ... neljaharuline peenis. Paljunemise ajal aga paisub vaid kaks pead sellest kvartetist. Järgmise seksuaalakti puhul hakkavad aga tööle järgmised kaks. Sest emasel sipelgasiilil on vaid kaks tupeava. 4. Paberlaevuke Argonauta- ehk paberlaevukese nimeline isane peajalgne paljuneb elus vaid ühe korra. Põhjus on lihtne: tal on üks spetsiaalselt seksiks mõeldud kombits, see murtakse seksi käigus küljest ja jäetakse emase sisse. Olgu veel märgitud, et isane paberlaevuke on emasest sedavõrd väiksem, et teadlased on emasest väljatolknevat "peenist" nähes pidanud seda mõneks parasiitussiks. 5. Mesilane Sa tead, et kui mesilane sind nõelab, siis murdub mürgine astel tema keha küljest lahti ja jääb su kehasse mürki pumpama. Tuleb välja, et seksiga on üsna sarnased lood. Kui emamesilane õhku tõuseb, asuvad tuhanded isased tema nimel võitlema. Võitja seemendab mesilaskuningannat seitse kuni kümme korda. See on ka tema elu viimane lõbu. Ära lennates rebeneb peenis isase mesilase keha küljest lahti ja võtab kaasa ka hea tüki kubemest. Ja sealjuures ei sure ta pärast seda kuigi kiiresti, ent on pesast surmani eemale tõrjutud. Pole ime, et maakeeli nimetatakse isaseid mesilasi ka leskedeks. 6. Inimene