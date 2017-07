Avatud suhe tundub paljude jaoks nagu üks väga kahtlane miiniväli, vahendab AskMen. Aga tuleb välja, et mõnede paaride puhul töötab selline lahendus täitsa kenasti. Michigani ülikoolis tehtud uuringu kohaselt on avatud suhtes paarid sama õnnelikud või isegi õnnelikumad kui need, kes harrastavad traditsioonilist monogaamiat.

Teadlased analüüsisid rohkem kui 2100 inimese suhet. Uuringualustel paluti hinnata oma suhte selliseid aspekte nagu rahuldustunne, pühendumus, usaldus, armukadedus ja armastuse kirglikkus.

Tulemused näitasid, et erinevates gruppides ei olnud rahulduse ja kire tasemetes erinevusi. Küll aga torkas silma, et avatud suhtes uuringualustel oli kõrgem usalduse ja madalam armukadeduse tase.

Ja avatud suhtes olemine ei tähenda tingimata seda, et polügaami tunded oma partneri vastu on kuidagi nõrgemad kui monogaamil. Uuringust selgus, et avatud suhtes inimesed tunnevad oma põhisuhte puhul suuremat rahuldust, usaldust, pühendumust ja kirge kui kõrvalsuhete puhul.

Teadlased jõudsid järeldusele, et mõlemal suhtetüübil on oma plussid ja miinused, aga üleüldise õnnelikkuse osas ei ole neil suuri erinevusi.