Kui naine ütleb, et kööki on uut lõikelauda vaja, siis sa lähed ja ostad poest. Paremal juhul haarad sae, liivapaberi ja liimpuidutüki või lauajupi ning lihtsalt lõikad ja lihvid ühe paraja lapiku aluse. Aga kõvemad mehed lähenevad ka sellisele lihtsale esemele nagu lõikelaud peene ja kannatlikkust nõudva meetodiga. Tulemus on, tuleb tunnistada, väga kena. Muidugi iseasi, kas tomati lõikumiseks mõeldud puutükk on sellist vaeva väärt ...

Fix This Build Thati YouTube'i kanalil näidatakse, kuidas lamineerimis- ja painutustehnikat kasutades lõigatakse, liimitakse, surutakse, pressitakse ja painutatakse lõikelaud valmis ei rohkem ega vähem kui 49 õhukesest puidukihist.

Omamoodi lõbus, aga ka totter on sealjuures see, et spoonikihtidena ei kasuta meistrimehed näiteks õhukest vineeri, vaid need lõigatakse eraldi lauatükkidest välja ... et pärast uuesti kokku liimida.

Aga näiteks painutusaluse valmistamine ja kasutamine on vaatamist väärt kõigile, kes kunagi mõelnud meisterdada midagi kõverat, kuid tehnilise teostuse taha takerdunud.