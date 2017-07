Naine on armukesega voodis, kui ta mees koju jõuab ja uksekella annab. "Kähku!" kamandab ta armukest. "Seisa sinna nurka!" Ta määrib armukese alasti kehale kiiresti õli ja puistab selle talgiga üle. "Ära liigu kuni ma sulle ütlen," sosistab naine talle, "lihtsalt teeskle, et oled skulptuur." "Mis asi see on, kullake?" uurib abikaasa ruumi sisenedes. "Ah, see on lihtsalt üks skulptuur," vastab naine. "Naabrid ostsid endale sellise magamistoaskulptuuri ja see meeldis mulle nii väga, et otsustasin ka meile ühe muretseda." Rohkem asjast enam ei räägita ning mees ja naine lähevad magama. Kella kahe ajal hommikul tõuseb mees üles, läheb kööki ning tuleb natukese aja pärast tagasi klaasi piima ja võileivaga. "Võta," ütleb ta "skulptuurile", "söö midagi. Ma seisin nagu idioot tervelt kolm päeva naabrite juures ja keegi ei pakkunud mulle isegi klaasikest vett."