Kui on soov reisida kaugemale, on reisil mugav kasutada rendiautot. Välismaal on rentimise tavad mõnevõrra erinevad kui kodumaal ja lisatasusid võidakse küsida täiesti kummaliste asjade eest. On teatud "lõksud", mida auto rentimisel teada ja vältida. Siinkohal mõni nipp, kuidas muretult soodsam autorent leida.

1. Võimalusel rendi mujalt kui lennujaamast

See on ootamatu soovitus, aga jah, Sa peaksid mõtlema kaks korda, kas sul on tõesti vaja rentida autot otse lennujaamast või õnnestub seda teha ka mujal? Seda juhul, kui su eesmärk on leida soodsam autorent. Üksnes mugavusele mõeldes on kohe lennujaamast auto rentimine kahtlemata kõige parem mõte.