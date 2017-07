Esmaspäeval möödus Eestist maailma suurim tuumaallveelaev: 172-meetrine Venemaa alus Dmitri Donskoi lõikas läbi Tallinna-Helsingi praamitee ja jättis enda varju Tallinki Sea Windi, mis mahutab 1,3 kilomeetri pikkuse autoderivi. Omaaegne ajakirjanik Toomas Mattson on juhtinud tähelepanu, et sel hiigelallveelaeval on mitmeid huvitavaid seoseid ka Eestiga. "Nimelt - Paldiskis õpetati välja lõppfaasis just seda tüüpi (Vene klass Akula, NATO klassifikatsioon Typhoon ehk Taifuun) allveelaevade meeskondi," kirjutas ajaloohuviline Mattson sotsiaalmeedias. Aga see pole veel kõik. Peterburi Vene mereväe 100. aastapäeva paraadile siirdunud strateegilise allveeristleja esimene kapten teenis hiljem Paldiski õppekeskuse juhina.

"Paldiski õppekeskuse viimane ülem kontradmiral Aleksandr Olhovikov oli just nimelt selle Eestist möödunud laeva esimene komandör alates ehituse algusest 1976. aastal kuni 1985. aastani," meenutas Mattson ajalugu. "Olhovikov püstitas 1983-1984 selle laevaga ka püsivalt järjest vee all oleku rekordi - 121 päeva (sellest 90 päeva jää all). Ta sai ka selle allveelaeva kasutusele võtmise, uue tehnika katsetamise ja muude saavutuste eest Nõukogude Liidu kangelase aunimetuse, Lenini ordeni ja Kuldtähe medali."

1990-ndatel allveelaevanduse ja Paldiski mereväebaasi ajaloost artikleid kirjutanud Mattsoni teatel oli admiral Olhovikov oli Paldiski õppekeskuse ülem aastatel 1988-1995, kuni ta koos viimaste Vene mereväe tuumaekspertidega Eestist lahkus. Ning ka on üks Paldiskis olevast kahest reaktorist selline, nagu kasutusel Akula-tüüpi allveelaeval. "1995. aasta septembris oli eraldi tseremoonia, kus president Lennart Meri ja kontradmiral Olhovikov tuumaobjekti Eestile üleandmise akti allkirjastasid," meenutas Toomas Mattson. Olhovikov suri kaks aastat tagasi. Eestist möödunud allveelaev Dmitri Donskoi lasti vette 1980. aastal ja võeti teenistusse aasta hiljem. 1990-ndatel allveelaev rekonstrueeriti, sellele paigutati uus raketisüsteem Bulava-M ja tehti muid muutusi. Dmitri Donskoi nime sai laev aastal 2002 ja Mattsoni teatel on see praegu ainus selline, mis veel teenistuses.