Staarjuuksur ja multitalent Lauri Pedaja on teiste seas pannud pead kokku 21. sajandi Kärna Ärni Vello42-ga. Koostöös sündis ülihumoorikas loodusfilmi stiilis video Pärnu rannast ja Silekael Rullnokkade paaritumiskommetest. Ehedust lisab filmile Toomas Lasmanni pealelugemine.

"Kui tavaliselt on Pärnu Silekael Rullnokkade tegutsemisraadius kesklinna kandis, seal kus ööklubid ja bussijaam, siis täna on nad tulnud rikkalikult kaetud toidulauda, Pärnu randa, et jahtida," loeb Toomas Lasmann Lauri Pedaja värskes lavastajadebüüdis "Planet Estonia – Pärnu Rand".

Pedaja ja Siim Lukka Point Cut Productioni "loodusfilmi" stsenaariumi kirjutas Pedaja, tema oli ka lavastaja ja üks monteerijaist. Mihkel Mõttuse idee põhjal valminud video teksti autor on Vello Nelikendkaks. Lisaks ülalnimetatud loomaliigile esinevad filmis veel Hipster, Instatsikid ja Mega Rullnokk.

"Kui mina siin vahepeal avariist haavatud olin ja kätega tööd teha ei saanud, pidin kasutama pead," on kommenteerinud Lauri Pedaja ise. "Palun väga, minu esimene lavastajatöö. Tellimustööna tehtud video on täiesti ahjusoe. Head vaatamist."