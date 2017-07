Pole just uudis, et paljudele meestele meeldib ka väljaspool kodu mängida, kirjutab GQ. Aga miks nad seda teevad? 9 põhjust, miks mehed oma partnerit petavad. 1. Sest me tahame oma suhtest välja "Minu arvates teevad paljud mehed seda selleks, et pääseda halvast suhtest või sellest, et asjad lähevad nende jaoks liiga kiiresti," hindab 27-aastane Niall, kes on olnud kahes tõsisemas suhtes ja mõlemat naist petnud.

Muidugi oleks märksa vapram ja mõistlikum samm "vasakule panemise" asemel partnerile oma tunnetest rääkida. Paraku on paljud mehed selleks liiga arad või siis leiavad, et lihtsam on tulla toime häbiga, kui püüda naisele selgitada, miks on tunded just sellised.

2. Me ei teadvusta endale seda, mis meil on Meil võib olla hea abielus, imeilus naine, lapsed ja kõik muu – aga ikkagi ei suuda me vastu panna tungile selle kõigega riskida. Ja anda enesehävituslikult elule võimalust end sellest kõigest ilma jätta. 3. Me leiame, et see teeb meid isasemaks Eriti just noored mehed kipuvad ette kujutama, et seksuaalsete kogemuste rohkus muudab neid kogenumaks ja mehelikumaks ka muudel elualadel. Ning kui suhe on alanud noores eas, siis ei jaksata vastu panna soovile "sarvi maha joosta". Ning ainult vahelejäämise korral jõuavad kohale tehtu tagajärjed. 4. Me mõtleme, et miks ka mitte Mõnikord on lihtsalt nii, et juhus koputab uksele ja püksid langevad. 5. Meil on madal enesehinnang Kui keegi peale su partneri leiab, et sa oled atraktiivne, siis võib see olla egole väga mõnus. Ja kui su enesehinnang on madal, siis võivadki sündida otsused ja teod, mida sa muidu ei teeks. 6. Kodus on millestki puudu / tüdimus See ei pruugi tingimata olla partneri süü, aga mõnikord tunnevad mehed, et nad ei saa kodusest elust ja tegemistest partneriga täielikku rahuldust. Kui sul on kõik, mida sa oled elult tahtnud, siis mida? Jah, sa tahad veelgi rohkem. 7. Sest meil on sõltuvus Järjepidev truudusetus võib viidata seksisõltuvusele. Mõningatel andmetel on sellest mõjutatud näiteks 6-20% brittidest. 8. Sest see on liiga lihtne Vanasti nõudis petmiseks partneri leidmine omajagu tööd – tänapäeval on aga äpid ja portaalid, mis teevad seksisõbra leidmise palju lihtsamaks. 9. Sest me olemegi sellised tropid