Jäär Oled valmis pingutama selle nimel, et kohustused täidetud saaks. Utsitad ka lapsi tagant, pead töökasvatust väga tähtsaks ega anna neile võimalust niisama suvitada.

Sõnn Koduste asjade korraldamisel ajad näpuga eelarves järge. Midagi võib lausa tegemata jääda seetõttu, et sa ei raatsi ettevõtmiseks vajalikku rahasummat praegu välja käia.

Kaksikud Armuasjadeks pole päev nii soodne, kui sa lootsid. Pigem saad kallimaga koos ette võtta mingi kasuliku töö, niisama lõbutsemine ei paku piisavalt pinget.

Vähk Võimalik, et sul tuleb seekord nädalavahetusel tööd teha. Ära seejuures ennast alahinda – küsi töö eest ka väärilist palka! Sa ei pea tagasihoidlikkusest vähesega leppima.

Lõvi Ühest küljest tahad väga tähelepanu keskpunktis olla, teisalt aga pelgad seda. Sul on hirm eksida ning end ühe kena inimese silmis naeruväärseks teha.

Neitsi Kui tunned end ebakindlalt, siis proovi aru saada, kust see tunne alguse on saanud. Ehk on tegemist aastatetaguse vahejuhtumiga, mille pärast ammu enam põdeda ei tasu.

Kaalud Kui on vaja sõbraga tähtsast asjast rääkida, siis polegi seda nii lihtne teha. Ehkki sõber on kindel ning oled seni arvanud, et teie vahel on piiritu usaldus.

Skorpion Kui oma rahalist seisu üle vaatad, ei pruugi see su meelt rõõmsaks teha – arvel võib olla väiksem summa, kui arvasid. Kuidagi märkamatult on raha tuulde lennanud.

Ambur Jõudu nagu oleks, ent mingitel põhjustel ei saa sa seda täiel määral kasutada. Keegi või miski on sulle takistuseks tee peal risti ees.

Kaljukits Sa võid küll teha näo, et minevikus toimunut ei mäleta, ent paraku on see enesepettus. Sinu alateadvusse on salvestunud paljugi sellist, mis mõju avaldab.

Veevalaja Kõik su sõbrad ei pruugi ühel meelel olla. Või siis tunneb su armastatu end su sõprade seltsis kohmetult. Pead olema psühholoog, et ebakõlad klaarida.