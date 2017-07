FHM ütleb, et just need on riietusesemed, mis peaksid rippuma või seisma iga intelligentse, nutika ja asjaliku tänapäevase mehe riidekapis. Muidugi selleks, et neid sealt sageli välja võtta ja kasutada.

Ah et kallis – aga kas teate, mis on tegelikult kallis? Terve rätsepaülikond. Aga selliseid kantakse vaid peentes pulmades, matustel või siis, kui kandja töötab stressirohkes ametis pangas. Vabaajapintsak näeb asine välja ja sobib nii kohtinguks kallimaga kui ka selleks hetkeks, kui lähed ülemuselt palgatõusu küsima.

7. Khakirõivast nokats

Täpselt see müts, mille peale su naine karjuma hakkab, sest sel on higiplekid. Aga need näitavad, et mütsil on iseloomu, väärikust ja ajalugu. Torka pähe, kui niidad muru, lippad poodi või lähed sõpradega baari.

6. Talvine vest

Pole midagi paremat jahedal ajal keha soojana hoidmiseks – ilma et näeksid paksus jopes välja nagu Michelini mehike.

(VIDA PRESS)

5. Teksad

Ja siin ei mõelda mingeid kottis tagumikuga ja väljaveninud põlvedega pükse. Igal mehel peaks olema täpselt tema kehasse istuvad teksad, mis toovad esile, et ta käib jooksmas ja ei ole samas hipsterlikult luukõhn. Pole vahet, kas need maksavad 5 või 500 eurot – kui leiad hästiistuva ja usaldusväärse paari, siis kanna neid, kuni püksid on räbalateks.

4. Converse'i Chuck Taylorsi ketsid

Need on ülipopulaarsed, pole samas kallid, sobivad nii teksade kui lühkaritega ja mõned kannavad neid isegi pulmas koos ülikonnaga.

(VIDA PRESS)

3. Šambreesärk

Selle tekstiili kohta siinkohal selgituseks, et šambree on valge koelõnga ja harilikult sinakashalli lõimega peen riie, mugav ja kena. Võid tõmmata T-särgi peale, kui õues hakkab õhtuselt jahe või siis kanda näiteks triiksärgi ja lipsu all.

2. Khakipüksid ehk chino´d

Sa võid enda arvates olla "pigem teksade mees", aga unusta ära – naistele meeldivad khakid.

(VIDA PRESS)

1. Lemmik T-särk