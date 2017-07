Ehk oled märganud, et väga paljud inimesed liiguvad tänaval kõrvaklapid peas. Mitte ainult noored, vaid ka vanemad inimesed. Mõnus muusika aitab rahustada ja lõdvestada ning lõikab meid välja soovimatust linnakärast.

Kvaliteetsed kõrvaklapid on sellised, millega on hea muusikat kuulata ning mis ei lase klappides olevaid helisid välja kosta. Ümbritsevate inimeste jaoks on kõrvaklappidest kostuv müra väga häiriv ning kuna paljudele meeldib muusikat üsna valjult kuulata, siis on kvaliteetsed kõrvaklapid suisa hädavajalikud. Kõrvaklappidest on saanud justkui omaette stiil – omanäolisi kõrvaklappe kannavad sageli just noored inimesed, kes paistavad hallist massist silma oma positiivsuse ja maitseka stiiliga.

Küsimus aga on, millised kõrvaklapid on need parimad? Vastus on lihtne. – mida kallimad, seda parem… Teen ainult nalja. Tegelikult tuleks kõrvaklappe valides arvesse võtta järgmisi kriteeriume.

Esiteks, kas valida klapid, mida kanda kõrva sees või kõrva peal. Paljude inimeste jaoks on kõrvasisesed klapid liialt ebamugavad ning ei püsi kõrvas. Seetõttu võiksid eelnevalt klappe kõrva proovida – kas neid on mugav kõrvas hoida või tuleks pigem valida suured klapid, mida kanda kõrvade peal. Kõrvasiseste klappide miinuseks on ka asjaolu, et enamasti kostub neist väline müra läbi ning klappides mängiv muusika on kaaslastele üsna selgesti kuulda.

Kõrvapealsed klapid toetuvad kõrvalestale, suunates heli kõrvakanalisse. Nende eeliseks on spetsiaalne kaitsekiht, mis kaitseb kõrva välise müra eest. Kõrvapealsete klappide suhteliselt suur kõlarielement võimaldab edastada kvaliteetset heli lihtsamalt, kui kõrvasiseste klappide väga väikesed elemendid. Kindlasti kehtib kõrvaklappide puhul üldjuhul reegel – mida kallimad, seda kvaliteetsemad.

Sportimisel aitab motiveeriv muusika suuresti kaasa ning sel juhul valitakse enamjaolt kandmiseks kõrvasisesed kõrvaklapid, kuna need on kerged ja neid on metsas joostes või rattaga sõites mugav kanda. Paljudel dressipluusidel on ka eriline krae, mis võimaldab kõrvaklappide juhet mugavalt seada nii, et see liikudes ette ei jääks. Aktiivse liikumise juures kõrvas püsimiseks on osad spordiklapid varustatud ka kõrvalesta taha kinnituvate aasadega.

Viimasel ajal on tänavapildis näha eelkõige juhtmevabasid kõrvaklappe. Antud klapid töötavad läbi Bluetooth ühenduse, edastades muusikat tahvelarvutist või nutitelefonist. Need on äärmiselt mugavad, kuid neil on ka üks suur miinus – juhtmeta kõrvaklapid vajavad laadimist. Mõned Bluetooth kõrvaklapid omavad ka juhtme kasutamise võimalust juhuks, kui klappide aku on tühjaks saanud.

Kõrvaklappe on tõeliselt laias valikus – igaüks peaks leidma endale sobiva mudeli, värvi ja tüübi ning täiel rinnal lemmiklaule nautima!