Koju uue ukse valimine on üsna keeruline ülesanne. Paljud leiavad end dilemma eest, millises stiilis ja millise tooniga uks valida. Pika kaalumise ja valimise tagajärjel soetavad paljud endale täiesti klassikalise välimusega ukse. Ning ilmselt pole olemas õigemat valikut – klassikaline uks sobib pea igasse interööri, ega nõua ka liigselt hooldust.

Klassikalised uksed on populaarne valik nii Eestis kui välismaal. Klassikalised uksed loovad stiilse üldmulje ja annavad kodule hetkega elegantse välimuse. Antud uksi on võimalik kohandada erineva sisekujundusstiili ja värvitoonidega. Klassikalise ukse juurde on võimalik luua erinevaid interjöörilahendusi, kuna need on äärmiselt esteetilise ning lihtsa välimusega.

Aastate möödudes vajab kodu veidi värskendust ning ka vanad uksed tuleks vahetada uute vastu. Ning kuna mood on väga kiirelt muutuv, siis on klassikalise välimusega uksed kindla peale minek. Seetõttu on need ilmselt klientide seas ka niivõrd populaarsed. Klassikalisi uksi on loomulikult väga laias valikus – erineva stiili, värvi ja pinnastruktuuriga.

Klassikalised toauksed on harilikult puidust. Enamasti just tamme-, kase- või lepapuidust. Neile, kes soovivad veidi rahakotisõbralikumaid lahendusi, võiksid endale valida näiteks männipuidust uksed, ent need, kes nõus investeerima, võiksid kahtlemata valida eelkõige mahagonist või pähklist ukse, mida sageli valmistatakse just Itaalias. Klassikalise ukse kõige suuremaks eeliseks on asjaolu, et see sobitub iga stiiliga.

Moodsa välimusega uksed lähevad aga kiirelt moest ning nad ei paku hubast ega õdusat üldmuljet. Seetõttu on klassikalised uksed inimeste seas ka niivõrd populaarsed. Uks on üks osa kodusest interjöörist. Klassikalise välimusega uks on märkamatu, sulandudes tagasihoidlikult muu sisustusega, selle stiil ei aegu eales ning õigete sisustuselementide ja värvitoonidega mängides võib sellest saada hoopis interjööri pilgupüüdja.