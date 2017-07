Kõige kaalukamaks põhjuseks e-poes ostlemiseks peavad eestlased eelkõige võimalust aega säästa. Ka leedulased valivad üha enam ostlemiseks just e-poed, kuna need võimaldavad oste sooritada igal ajal ja igas kohas. Lätlased seevastu peavad oluliseks eelkõige madalaid hindu, näitab kaup24.ee Balti riikide elanikkonna seas läbiviidud uuring.

Viimane Eurostat uuring näitab, et Balti riikide elanike e-poe kasutamine erineb suuresti. Kõige väiksem hulk inimesi külastab e-poode just Leedus.

Naised säästavad aega, mehed raha

Kuigi suurem enamik inimesi (58%) soovivad e-poodide abil aega kokku hoida, siis on palju ka neid (53%), kes valivad virtuaalpoed eelkõige soodsamate hindade tõttu. Uuringus selgus, et naised valivad e-poed aja kokku hoidmiseks, mehed aga raha säästmiseks. Põhjuse, et e-poes on võimalik oste sooritada igal ajal tõi välja 39% vastanutest, 36% leidis, et mugav on oste sooritada nii kodus kui kontorilaua taga.

“E-poed ei konkureeri mitte ainult omavahel, vaid ka traditsiooniliste kauplustega, üritades kaupu pakkuda esimesena, luues ostlemise võimalikult mugavaks, ning pakkudes kaupu kiirelt ning parima võimaliku hinnaga. Uuringutes selgus, et kõige olulisemaks e-poodide kasvamise põhjuseks on ostu sooritamise kiirus ja taskukohasemad hinnad. Võrreldes Lääne-Euroopaga on Eesti veel e-kaubanduses lapsekingades – kui eestlastest kasutab e-poode üks kolmandik rahvast, siis Läänes on see näitaja kaks kolmandikku või isegi enam. Eestis tegutsevatel e-poodidel on veel arenguruumi, muutmaks tellimise veelgi kiiremaks ja lihtsamaks – ostlemine võiks toimuda vaid ühe klõpsuga ning kaubad võiks kätte saada juba samal päeval. Nii säästaksid pered suuresti aega, et ostlemise asemel vahva perepäev loomaaias või looduses veeta,” kommenteeris kaup24.ee müügidirektor Giedrė Vilkė.

E-kaubanduse kiire tõus

2016. aasta Eurostat uuring näitas, et vähemalt kord aastas sooritas e-poest ostu suisa 64% eestlastest. Lätlastel oli see näitaja 55% ja leedukatel 44%.

Vaatamata aga sellele, et Leedu näitajad on kõige madalamad, oli nende e-poest ostetud kaupade käive suurim. 2015. aasta Eurostat näitas, et leedulased soetasid kaupu 164 000 000 euro väärtuses, lätlased 122 miljoni ja eestlased 95 miljoni euro eest. Veerand eestlastest (26%) soetasid kaupu eelkõige välismaistest kauplustest, leedulased eelistasid aga kohalikke ettevõtjaid. Välismaistest kauplustest soetasid tooteid vaid 11% leedulastest ja 19% lätlastest.

Leedulased on kõige vähem hinnatundlikud

Kõigi kolme Balti riigi elanikkonna jaoks on oluline, kui palju kaupade eest raha tuleb välja käia. Lätlaste jaoks on e-poodide soodne hind kõige olulisem, suisa 71% vastanutest, kellest suurema enamuse moodustasid mehed, väitsid, et nad valivad e-poe eelkõige madalamate hindade tõttu.

Ja kuigi eestlaste jaoks oli kõige olulisem ostlemise mugavus, nii vastas 64% ja võimalus oste nii kodus kui kontoris sooritada, nii vastas 71%, siis ka eestlased tõid välja soodsate hindade olulisuse (59%). Eestlaste puhul vastas suurem hulk mehi, et soovivad säästa raha, naised aga aega.

RAIT korraldatud küsitlus viidi läbi Balti elanike seas 2016. aasta sügisel.