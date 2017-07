Auto pardakaamera on tänapäeval paljude sõidukijuhtide jaoks asendamatu abiline. Väike seade aitab dokumenteerida liiklusõnnetusi, võtta vahele kindlustuspettureid, jäädvustada liiklusraevu, aga ka ootamatuid ja meelelahutuslikke hetki. Isegi politsei on kinnitanud, et salvestistest on menetlustes abi, olgu siis tegu liiklusõnnetuse või näiteks tahtliku tagurdamisega sõiduteel. Hansaposti veebikaubamaja IT- ja nutitoodete ostujuht Kaimar Kiik jagab soovitusi, mida pardakaamerat ostes võiks silmas pidada, et mitte hiljem oma valikus pettuda.

Eelarve

Pardakaamerate hinnad jäävad üldjuhul 50 ja 300 euro vahele ning valik on lai. Reeglina kehtib põhimõte, et kallimal on nii parem kvaliteet kui rohkem funktsioone, aga igaüks peaks enda jaoks läbi mõtlema, milliseid võimalusi tal vaja võiks minna.