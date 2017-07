Jaapan ja Saksamaa kirjutasid juuli keskel alla kaitsealasele koostöölepingule, mis on ärritanud aga Hiina Rahvavabariiki.

Koostöölepingu kallal töötati juba alates 2015. aasta algusest, kuid allkirjastamiseni jõudis see alles tänavu 17. juulil Berliinis, edastas Defense News.

Lepingule kirjutasid alla Jaapani suursaadik Saksamaal Takeshi Yag ja Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen ning Jaapani meedia kohaselt ei soovinud vähemalt Saksamaa pool lepingule tõmmata avalikkuse tähelepanu.

Lepingu detaile pole avalikustatud, kuid Saksamaa esindajate väidete kohaselt pole vähemalt mingeid ühiseid relvaprojekte plaanis arendada, küll on aga Jaapani meedia teatel tõusva päikese maa eriliselt huvitatud Saksamaa soomustehnoloogiast.

Eelmainitud leping on vastukarva aga Hiinale, kelle suhted on Jaapaniga on niigi pingelised ja kus on veelgi õli tulle lisanud territoriaalvaidlused Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina meredes.