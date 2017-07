Ühendkuningriigis on keskmine palk 27 271 naela ehk 30 520 eurot aastas. Eeldatavasti on tegu brutopalgaga, mis tähendab, et tulumaksu ja riikliku kindlustuse maksu näol lahutatakse sellest ca 32%.

Peenise suurus

Ühendkuningriigi mehe riista keskmine pikkus on 13,1 sentimeetrit ja ümbermõõt 11,6 cm.

ÕL on kirjutanud, et vähemalt ühtede andmete põhjal on Eestis meheau keskmiseks pikkuseks 15,17 sentimeetrit. Eesti meestearstide teatel aga 13,5. Nii üht- kui teistpidi peaksime saama Inglismaal laulda: "Mul on suurem kui sul ..."

Intelligentsuskvoot

BBC uuringu andmetel on inglastel hea ümmargune keskmise IQ number: 100. Kaks kolmandikku brittidest jääb IQ poolest 85 ja 115 vahele.

Eestlaste keskmise intelligentsuskvoodi kohta on Novaator seitse aastat tagasi kirjutanud, et see on 99. Lätlastel 98 ja venelastel 97.

Võime ilmselt tõdeda: päris juhmid Eesti mehed igatahes pole.

Liikumiskiirus

Ei tea, miks on see näitaja keskmiste andmete võrdlusse toodud, sest see peaks olema kaunis universaalne. Igatahes olla Inglismaal ringi kõndiva inimese keskmine liikumise kiirus 3,1 miili ehk 4,99 kilomeetrit tunnis. Võib arvata, et eestlane kõnnib sama kiiresti. Aga eks mõõda mõnikord ära.

Oodatav eluiga

Siinkohal peame brittidele alla vanduma. Ühendkuningriigi mehe oodatav eluiga on 79,1 aastat, naistel aga 82,8 aastat.

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal Eesti meeste oodatav eluiga sünnimomendil 73,1 eluaastat ja naistel 81,8. Hea uudis on aga see, et oodatav eluiga jätkab tõusutrendi.

Pikkus

Ehhee! Keskmine inglismanni mees on 175,3 cm pikk ehk üle selle peetakse meest jube pikemakasvuliseks.

Aga tavaline Eesti mees ulatub lausa 180 sentimeetrini maapinnast kõrgemale ning üldse kuulume nii meeste kui naiste arvestuses maailma pikimate rahvaste sekka. Hollandis aga on keskmine mees 183 cm pikk.

Südamelöögid

60-100 lööki minutis olevat keskmine. 30-aastasel mehel ei tohiks süda lüüa kiiremini kui 190 lööki minutis. Kontrolli oma tiksujat.

Maja hind

UK-s maksvat keskmine maja 207 308 naela ehk 231 662 eurot.

Mõiste "maja" on muidugi väga umbmäärane. Ilmselt on siis võetud mõne kalurionni ja Windsori lossi hind ja leitud nende keskmine.

Aga võtame Eestist näiteks ühe sajaruutmeetrise Tartu majakese, igati keskmises Karlova rajoonis: 129 000 eurot.

Keskmine Eesti mees