Jaga pildistatav kujutis mõttes vertikaalselt kolmeks ja siis ka horisontaalselt kolmeks. Ehk nii, et ekraanile või pildiotsijasse kuvatav pilt on jagatud üheksaks. Pildi fookus peaks langema ühte nende joonte lõikumispunktidest, mitte vaatevälja keskele. Nii sünnib huvitavam kompositsioon.

Rusikareegel on hoida päike oma selja taga ja vältida tugevaid varje. Ühtlasi on see ka kõige vähem loominguline valguse kasutamise viis. Kuna varjud jäävad pildistatava selja taha, tekib "lame" valgus ja puudu jääb sügavusest. Põnevamaid tekstuure, sügavust ja dramaatilisust loob, kui pildistada nii, et valgus langeb objektile ühelt küljelt.

8. Unusta klišeed

Selles pole midagi imelikku, kui sa teed vaatamisväärsustest kaadreid omaenda vaatepunktist ja ebatraditsiooniliste nurkade alt. Pigem vastupidi. Näiteks Louvre'i klaaspüramiid – miks mitte pildistada seda hoopis mõnelt teiselt küljelt. Paljud kohad on ülepildistatud ja seda nii tüüpilisel moel, et kaadrid ajavad igaüht haigutama. Kui rahvamass tungleb paremale, siis mine sina vasakule.

7. Mine sinna, kus kogunevad inimesed

Reisikogemusele annab palju juurde ka kohalike inimestega suhtlemine ning nende pildistamine. Muidugi on natuke ebamugav kuskil võõral turul kaamera tõsta ja võõraid inimesi pildistada, aga see annab su reisigaleriile palju juurde. Nõuab julgust küsida võõralt, kas tohid teda pildistada, aga see on ka suhtluskogemus ja kultuuripiiride ületamise kogemus.

6. Ole ettevaatlik nunnude tallekesega laste osas

Turistid tõmbavad ligi igasuguseid tänavakaubitsejaid ja ka kerjusi. Sellist lambatalle kandvat ilusat last on raske mitte pildistada – aga võid olla kindel, et hetk hiljem nõuab ta ise või tema ema sinult selle eest agressiivselt raha.

5. Kükita maha ja proovi uuesti

Algajad kipuvad pildistama silmade kõrguselt ja nii sünnivad ettearvatavad kaadrid. Mõnikord aitab mahakükitamine vältida liiga pealetükkivat tausta ja soovimatuid elemente. Madalam kaameranurk suurendab pildistatava kõrgust ja perspektiivi.

4. Tee pimekaadreid

Üks hea viis uute vaatenurkade saamiseks on tõsta kaamera pea kohale, asetada maha ja suunata üles või siis "tulistada puusalt", ise sealjuures liikudes. Autofookus laseb saada teravaid kaadreid, ilma et sa peaks tingimata pildiotsijasse või ekraanile vaatama. Tekivad natuke nurgelised, aga samas loomingulised kaadrid.

3. Ära pelga pilvi

Mõnikord satume maailma kõige ägedamatesse kohtadesse siis, kui ilm on pilves või tormine. Vahel lihtsalt ei vea. Aga ära heida meelt ja kaamerat, vaid mõtle: milliseid pilte saaksid teha nende asemel, mida sul oli plaanis teha? Tuhmimad toonid ja pehmem valgus lisavad kaadritele romantilisust, märjad tänavad ja vihmavarjud dramaatilisust ja ka ähvardavalt pilvine taevas võib anda merepildile põneva tooni.

2. Kontrolli fookust

Nagu inimsilm, ei suuda ka fotoaparaat korraga keskenduda lähedal ja kaugel asuvatele objektidele. Just algajad fotograafid avastavad hiljem, et pildistatud inimese kõrvast näeb välja turritavat mingi teivas – nad ei märganud seda taamal. Kui pilt on ühtlaselt terav, siis keskendub vaataja kujundusele ja kompositsioonile. Kui mõni osa on terav ja mõni mitte, siis keskendub silm teravamatele detailidele. Fookuse kontrollimine on üks fotograafi olulisemaid oskusi ja omadusi.

1. Pühendu