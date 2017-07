Ning siis tõstan selle panni – ei, mitte pliidile, vaid autosse. Päike on just tasapisi masina kohale jõudmas. Näis, mida tõusev temperatuur ja kuumenev õhk munaga teevad ning kas see pärast ka süüa sünnib. Ja muidugi – mida näitab eksperiment autos valitsevate temperatuuride ja nende mõju kohta elusolenditele?

Pea kummitab Bläck Rokit: "Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna, maitse oli, nagu oleks pirukasse pandud muna."

Päikese ligi hiilides on autos 24 kraadi sooja nagu varjuski. (Vidrik Võsoberg)

Pool tundi hiljem

Ehkki auto on veel suhteliselt varjus, on temperatuur seal tõusnud 33 kraadini. Muna ei näita esialgu küpsemise ega kalgendumise märke.

Loen ajaviiteks SEDA lugu, mis räägib, kuidas auto abil toitu saab valmistada. Tõsi: tolles eksperimendis kasutati söögi küpsetamiseks auto mootori kuumust. Mõtleme nüüd nii: oletame, et sa oled poe parklasse jõudmiseks läbinud hulga kilomeetreid ja parkimise järel õhkavad mootor ja väljalaskesüsteem salongi lisasoojust. Mina sõitsin hommikul 50 kilomeetrit ja ehkki möödas on mitu tundi, ei tahaks veel minna palja käega plokikaant katsuma.

Tund aega hiljem

Seni uljalt paistnud päike kipub pilve taha ronima. Aga sealt välja piiludes asub üsnagi otse auto kohal, ehkki maja ja haljastus natuke varju tekitavad. Temperatuur on tõusnud 34 kraadini, muna näib servadest tasapisi kalgenduma hakkavat. Aga lähem pilk ütleb, et see ainult näib nii.

Tunni ajaga kerkib temperatuur autos 10 kraadi, +34-ni. Munaga ei juhtu midagi. (Vidrik Võsoberg)

Poolteist tundi hiljem

Teate küll seda videot, kus islandlane avastab õue jõudes taevast päikese, tormab tuppa, ajab pere üles, kõik jooksevad ujumisriietega õue ... ja avastavad, et vahepeal on lumi maha sadanud.

Paljutõotavalt alanud Eestimaa suvepäevaga oli samamoodi. Päike piilub, ilmub, kaob ja piilub, aga korralikku kõrvetust pole. Autos on 35 kraadi sooja ja muna oleks endiselt võimalik juua.

Kaks tundi hiljem

Ilm pole just hirmus päikeseline, meie soojendustäht ilmub nähtavale vaid kohati. Siiski on ta välja tulles kenasti auto kohal ja masinas valitseb nüüd 38-kraadine leitsak.

Inimese puhul tähendaks see parajat palavikku.

Aga munaga pole siiski midagi juhtunud: ei ole see kalgendunud, end valmis praadinud ega isegi roiskuma läinud. Lõhnab basiiliku järele.

Kaks ja pool tundi hiljem

Katkestasime autoeksperimendi seoses sobivate ilmastikuolude puudumisega. Loe: seoses Eestimaa suvepäeva heitlikkusega. Päike lihtsalt püsib enamasti jonnakalt pilve taga. Seda enam, et ka kõige vastutustundetum või juhmim inimene ei jäta oma last või lemmiklooma omapäi autosse kaheks ning pooleks tunniks. Muna on endiselt vedel ja kalgendumata, ehkki autos on 40 soojakraadi.

Kaks ja pool tundi katse algusest. Autos on +40. Muna on toores, aga lemmikloom oleks ilmselt juba sõna otseses mõttes küps, nii kurb kui see ka pole. Lastest ei taha mõeldagi. Autokatse lõpp. (Vidrik Võsoberg)

Siinkohal võiks joone alla tõmmata ja tuimalt järeldada: kui sa jätad muna või lapse või looma soojapoolsel suvepäeval 150 minutiks tunniks autosse, siis ei juhtu midagi. No nii need asjad kindlasti pole. Mõtleme kasvõi õhule – munal on sellest ükskõik, aga elusolendid tahavad hingata.

Mida teeb munaga auto asendaja?

Mõned aastad tagasi tegi Eesti mehepoeg Rain augustikuus eksperimendi ja uuris, kuidas muutub kuumal päeval tema volkaris õhutemperatuur. Pärast konditsioneeri seiskamist keris termomeeter seni 22-kraadise õhuga autos vähem kui poole tunniga lahjema sauna tasemele – 73 kraadini! Rain suutis sellises kuumas ja lämbes autos istuda 8 minutit. Õues oli sealjuures 28 soojakraadi.

Võtame käsile tõsisemad meetmed ja kontrollitavama keskkonna. Nimelt imiteerime autot ja kõrgeid temperatuure praeahjuga. Esialgu rändab pann pooleks tunniks 75 kraadi juurde.

Radikaalsemad meetmed. Muna rändab pooleks tunniks ahju 75 kraadi juurde. Umbes nii kuumaks võib autos minna poole tunniga +28-kraadise välistemperatuuri juures. Umbes nii kaua käib inimene poes. (Vidrik Võsoberg)

Tulemus on märgatav. Munavalge muutub söödavaks, kollane jääb küll esialgu vedelaks.

Selliseks muutub muna poole tunniga 75 kraadi juures. Olles küll eelnevalt päikese käes seisvas autoõhus marineeritud. (Vidrik Võsoberg)

Et mitte toitu raisata, saab pool päeva autos ja seejärel pool tundi ahjus laagerdunud muna natukeseks 200 kraadi. Head isu!