Lisaks piiritagustele relvavendadele lähevad võistlustulle ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud kolme võistkonnaga Tallina malev, kahe võistkonnaga asub rajale Pärnumaa malev ühe võistkonnaga on väljas Jõgeva, Järva, Rapla ja Saaremaa malev.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.

Kaitseliidu korraldatava militaarvõistluse ülem on Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, võistluste peakohtunik on Soome reservohvitser kapten Tomi Haimelin. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud nii kaitsevägi, Erna selts, laskurliit kui teised organisatsioonid. Kokku võtab võistlusest ja selle korraldamisest pea pooltuhat inimest.