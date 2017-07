Ühe miili klubi liikmeks olemine on teatud privileeg. Tõenäoliselt oled sa sellest klubist kuulnud. Parem oleks, sest rohkem me üksikasju ei täpsusta. Võimalik, et sa oled isegi mõelnud ühe miili klubi liikmeks saamisest. Kui jah, siis loe, millised on stjuardesside kõige värskemad soovitused selle staatuse saamisel. Tundidepikkune lendamine ei mõju tervisele mitte kõige paremini, kui just ise ei otsusta oma elu lõbusamaks teha. Kui lendad koos partneriga, siis ei olegi see nii kurnav – üheskoos saab alati midagi ette võtta. Miks mitte võtta vastu otsus, astuda ühiselt ühe miili klubisse? Mõni kogemus on võitmatu ning mõnesse klubisse kuulumine tundub maailma kõige vägevama staatusena. Kui oled tuhandete kilomeetrite kõrgusel kogenud elu ilusamaid hetki, siis on sul alati valmis hea ja tõenäoliselt mitte liialt levinud vastus küsimusele: "Kus on kõige lahedam koht, kus sa seda teinud oled?" –"Ka taevas ei saa meile piire seada," eks..

Parim selle juures on, et nende hetkede kogemiseks ei ole vaja rentida eralennukit ega leida printsi ruudulisel hobusel – vaid võhikute meelest on tegu mingi üli-ülima (ja võib-olla ka mitte liiga ontliku) tegevusega. Kõik on korraldatav täiesti tavalise reisilennuki pardal, täiesti tavalisel liinilennul ning madalamas reisiklassis. Ja – kahju küll – tõenäoliselt teid isegi ei arreteerita…

Päevasel lennul klubiliikmeks Et inimesed reisivad tänapäeval tõeliselt palju, siis on suur osa omaaegsetest ühe miili klubi liikmekssaamise soovitustest aegunud. Thrillist.com küsis stjuardessidelt ja lennuassistentidelt värskemaid vihjeid, kuidas kõige mõistlikum oleks end ihatud klubisse sisse saada. Alusta riidu. No ... võtke kasvõi "Top Geari" vanad osad ette – päris kindlasti oled sa sel alal asjatundlikum kui tema. Ei? No siis "Pilvede all" – eestimaine seebiseriaal? Põhjuse leiab alati! Siinkohal siiski soovitus, et riiu aluseks ei oleks tõsised teemad – kliimamuutus, kliimapõgenikud, kooseluseadus – siis võib juhtuda, et järgmise soovituseni te ei jõuagi, lennuk teeb hädamaandumise ja teile kutsutakse politsei. Aitab jamast! Vihasta, plahvata, tõuse püsti ja kõnni minema! Rohkem sa selle inimesega ei räägi; parem lähed WC-sse nutma! Seda muidugi juhul, kui kemmerg on vaba ning parasjagu ei sunnita sind vöö vahel turbulentsi tõttu solvanguid ja loksutamist taluma. Igatahes, nüüd on aeg minema astuda!