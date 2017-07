If Kindlustus pani oma statistika põhjal kokku huvitava faktirea, mis puudutab nii elu laiemalt kui kindlustust kitsamalt. Vaata, mis nädalapäeval juhtub enim kahjusid, missugused sõidukid on enim osalenud liiklusõnnetustes, kui vana on vanim kindlustusvõtja ja muudki huvitavat. Järgnevalt on välja toodud 13 põnevat fakti kindlustuse kohta.

* Vanim kindlustusvõtja – vanim kindlustusvõtja on 91-aastane.

* Vanim kindlustatud sõiduk – liikluskindlustus on sõlmitud 77 aastat vanale sõidukile (Cadillac Series 62) ja kaskokindlustus 30 aastat vanale sõidukile (Volvo FL7).