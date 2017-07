Ole enda suhtes aus ja küsi, kas pikad juuksed sulle ikka sobivad – sest ega kõigile ikka ei sobi ka. Kas su juustel on ilus tekstuur, mis pikema soengu välja kannab? Reeglina näevad pikemana kõige paremini välja sirged kerge lainega juuksed. Aga ka lokkis juustega mehed ei peaks kartma.

Hipsteri krunn, surfari "lõng" või Kurt Cobaini stiilis õlgadeni juuksed – AskMen kinnitab, et pikad juuksed on meeste soengumoodi tulnud selleks, et jääda. Spetsialistid jagavad nõu, kuidas kasvatada juukseid pikemaks nii, et protsess oleks sujuv, valutu ja efektiivne.

Lisaks küsi endalt, kas pikad juuksed sobivad su elustiiliga. Arvesta, et pikem soeng muudab seda, kuidas inimesed sind tajuvad. Sealjuures lisab krunn isikupära ja stiili ka ülikonna ja lipsu stiili harrastavale mehele.

Väldi liigset pesemist

Spetsialistid soovitavad ühehäälselt: ära pese iga päev pead. Šampoon võib juuksenääpse kahjustada. Soovitav on vältida šampooni, mis sisaldab rohkesti puhastusaineid ja sulfaate, kuna need koorivad peanahalt ära loomuliku rasu ja õli, mida juuksed vajavad, et olla säravad ning terved.

Kindlasti ära kammi ega harja juukseid, kui need on veel märjad. Nii venitatakse juukseid ja muudetakse karvad hapramaks.

Kui juuksed on juba pikemad, siis on soovitatav kasutada korrapäraselt toitvat juuksepalsamit, mis hoiab su juukseotsi lõhenemast.

Jälgi, mida sööd

Sinu söögisedel mõjutab ka su juuste tervist. Juuksed ja küüned kasvavad kiiremini, tugevamaks ja paksemaks, kui su menüüsse kuulub rohkesti biotiini (tuntud ka kui H-vitamiin, B7-vitamiin, B8-vitamiin või koensüüm R – toim). Seda leidub näiteks lõhekalas, avokaados, austrites ja pähklites. Ja alati on kasulik juua palju vett.

Vaata oma vannitoatooted üle

Mida pikemad juuksed on, seda hellemat kohtlemist need vajavad. Mõistlik on kasutada näiteks sulfaadivaba kreemil põhinevat šampooni – näiteks Bumble and Bumble’i Hairdresser's Invisible Oil Shampoo lõhnab hästi ja puhastab juukseid õrnalt. Kindlasti tuleb vältida alkoholi sisaldavaid tooteid, mis juukseid kuivatavad ja jätavad neile "krõmpsu" struktuuri.

Kuidas vahepealne faas üle elada?

Juuksed kasvavad kuus keskmiselt 0,6-1,3 sentimeetrit. Et seda veidra vahepealse pikkusega (ei liha ega kala) juuste faasi valutumalt üle elada, tasuks iga kuu või pooleteise tagant juuksuris soengut sättimas käia. Soovitav on lasta juuksuril kärpida kiiremini kasvavaid külgi ja kuklaosa, kuni pealael on juuksed piisavalt pikaks kasvanud.

Ent siiski on mõne kuu jooksul juuksed üsnagi raskesti kontrollitavad. Kuni saavutatud on soovitud pikkus, on lihtsaim viis juukseid geeliga pea ligi siluda.

Igapäevane hooldus

Üks põhilisi võtmesõnu on palsami kasutamine, seda peaks tegema kaks korda nädalas. Ning juuste tervisele on hea ka sama sagedane peanaha massaaž.

Kui oled lõpuks võidelnud välja võimaluse kanda patsi, näiteks krunni, siis ära kindlasti tõmba seda kokku kummipaelaga – see lõhub juukseid. Kasuta korralikku patsikummi.