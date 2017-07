Teadlased on leidnud, et päevas kaks kuni kolm tassi kohvi tarvitavad mehed kurdavad vähem erektsioonihäirete üle. Kohvil on Viagraga sarnaseid omadusi: see laseb peenises olevatel arteritel lõdvestuda ja tõstab samas vererõhku. Mõlemaid on vaja erektsiooni saavutamiseks.

Kardiotrenn pole hea ainult su südamele – sellest on kasu ka peenisele. Regulaarselt aeroobset trenni tegevatel meestel on tervemad veresooned ja see on erektsiooni saamiseks ülioluline. Treenimine aitab kehal toota lämmastikoksiidi, mis aitab sul peenist püsti saada ja seda ka nii hoida.

Aga eelista jooksmist rattasõidule – jalgratturid kipuvad (kitsaste rõivaste ja sadula kuju pärast) rohkem kurtma, et neil on kubemepiirkonnas muresid.

3. Söö antioksüdante

Marjad, apelsinid, punane vein, õunad – Ühendkuningriigis 25 000 mehe seas tehtud põhjalik uuring näitas, et kui tarvitada neid nädalas rohkem kui kolm portsu, siis on pea viiendiku võrra väiksem tõenäosus kümne aasta jooksul erektsiooniga kimpu jääda.

Flavonoidi-nimelised antioksüdandid muudavad artereid paindlikumaks ja parandavad nii vereringet.

4. Ära tee suitsu

Loobu sigarettidest kasvõi üheks päevaks. Iraani teadlased said 2800 suitsumeest uurides selgeks, et neljandikul mahajätjatest tõusis edaspidi paremini. Ühelgi suitsetamist jätkanud mehel erektsioon ei paranenud, hoopis vastupidi – 7% suitsumeestest tunnistas, et olukord sellele rindel halvenes aasta jooksul.

Nikotiin halvendab peenise arterite laienemisvõimet. Ja kui verevool su nahknuia on raskendatud, siis ei teki erektsiooni. Isegi üks suitsuvaba päev vabastab su organismi nikotiinist ja verevool paraneb.

5. Lõõgastu

Stress on kõva seksitapja. Stressihormoon kortisool takistab erektsiooni saamist ja stress üleüldiselt segab intiimse läheduse saavutamist.

6. Jäta unenaps vahele

Sulle endale võib tunduda, et alkohol teeb sinust seksimasina, aga riist arvab teisiti. Põhjus: naps jändab nende närvifunktsioonidega, mis on erektsiooniga seotud. Lisaks on alkohol depressant ja selleks hetkeks, kui lõpuks asjaks läheb, võid sa lihtsalt olla ära kustunud.

7. Pese hambaid