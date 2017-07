4. Ford püüdis muuta Massachusettsis Sudburys asuvat Wayside Inni elavaks Ameerika ajaloo muuseumiks. 1923. aastal ostis ta selle võõrastemaja koos ümbritseva maaga ära ja pani alale püsti kaheksa ehitist, sealhulgas töötava vesiveski.

5. 1926. aastal ostis Henry Ford Sterlingis asuva Redstone'i koolimaja. Fordi kinnitusel on just seda koolimaja mainitud kuulsas lastesalmis "Mary Had a Little Lamb" ("Mary'l oli väike tall") ja ta lasi ehitise Sudbury'sse üle kolida.

6. Oma väidete kinnituseks andis Ford välja raamatu "The Story of Mary and Her Little Lamb and Ford Ideals". Laohoonena kasutatud koolimajast tehti taas kool ja selle anti tunde kuni 1951. aastani.

7. 1928. aastal Detroit Times'ile antud intervjuus paljastas Ford ka oma usulisi vaateid, viidates Master Mind'ile (umb. Juhtiv Mõistus – toim). See olla justkui Püha Vaim, mis teda kõigis tegemistes suunavat.

8. Ford avastas, et tehastes tekkivatest puidujäätmetest on võimalik toota söebriketti. Fordi sugulane E.G. Kingsford aitas söetööstusele koha leida ja Ford nimetas firma tema auks Kingsford Charcoal'iks.

9. Esimese maailmasõja ajal proovis Ford kätt ka lennunduses ja lõi Ford Airplane Company. Kehv käive viis aga 1933. aastal firma sulgemiseni.