Produtsent ja muusik Kaspar Kaljas on "päriselus" maailma parim isa kahele tüdrukule. Autodest hoolib mees täpselt nii palju kui hädavajalik: need peavad elu lihtsustama. Kaspar ei armasta tühja juttu, ja seepärast ongi huvitav rool vahelduseks tema kätte usaldada, et selgitada, kas turundusjutul on tõepõhi all. Esimene testitav on uus Nissan Micra.

Mängufilmid "Polaarpoiss", "Deemonid", "Kormoranid", telesarjad "Süvahavva", "Rakett69" – see on vaid väike loetelu töödest, kus Kaspari käsi on produtsendina mängus olnud. Rakett69 on väljakutse mitte ainult võistlejatele, kes igal aastal teadustäheks pürgivad, vaid ka tegijatele, produtsendiga eesotsas: või mis te arvate, kus sünnivad kõik need kaelamurdvad ülesanded, ja kes neid enne tele-eetrit lahendama peab?

Porr-punkansambel Köömes, kus Kaspar kitarri mängib, laule kirjutab ja vajadusel natuke kaasa joriseb, läheb lavale siis, kui selle liikmetel igapäevatööst paus on – alati võiks olla rohkem, aga elu tuleb vahele. Kõige olulisem osa Kasparist peab olema alati seal, kus tema kaks tütart – üle nädala ollakse kolmekesi isekeskis.