Tüdrukud on juba loomu poolest arusaamatult puhtakesed – nii nenditi vististi juba "Tom Sawyer'is". Millegipärast kipub tunduma, et naised ei lase kõhugaase, nad ei higista kuuma ilmaga kaenla alt nagu kosk ja hommikutigi tuleb õrnema soo esindajate suust vaid roosilõhna. Ja kohe kindlasti ei immitse naiste kõrvadest rohekaskollast, kleepuvat, rasvast ja tülgastavat kõrvavaiku. Muidugi on see kõik puhas pettekujutelm ja väärarusaam – naised tekitavad kõiki samu kehaeritisi, mis mehed, ja teadupärast rohkemgi. Ju siis vähem silmatorkaval kujul.

Aga see kõrvavaik – mille pärgli pärast seda vaja on? Kas on võimalik, et osadel inimestel ja eeskätt meestel tekib seda teistest rohkem, lausa kilode kaupa? Vaatame, mida selle kohta on kirjutanud Everydayhealth.com.

Keha toodetav kõrvavaik aitab puhastada, kaitsta ja libestada kõrvu. Mõnikord moodustub seda liigne kogus ja sellisel juhul võib sul tekkida soov leida meetodeid kõrvavaigu eemaldamiseks.