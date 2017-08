Eneserahuldamisel on palju häid omadusi. Aga kui PornHubi videode ja juhtiva käe abil auru väljalaskmine liiale läheb, võib see hakata mõjutama su suhet, elukvaliteeti ja isegi tööd. Men's Fitness on koostanud testi , mille abil saad aimu, kas sinu porrivaatamise (ja me ei pea siin silmas linnuvaatlusi) komme on kontrolli all ja normaalne või tuleks sul selle ohjeldamiseks juba meetmeid kasutusele võtta.

sageli: 2

enamasti: 3

Kas pornovaatamine mõjutab negatiivselt sinu suhet partneriga?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas porno vaatamine on takistanud sinu tööd või sõprade ja perega kohtumist?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas sa eelistad vahel porno vaatamist sõprade või perega kohtumisele?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kui sageli kasutad sa pornot selleks, et tunda end vähem depressiivse või tüdinuna?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas sul on mõnikord tunne, et sa peaksid üritama porno vaatamist lõpetada?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas sul on partneriga hullates olnud probleeme kõvakssaamise või seemnepurskeni jõudmisega?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas sa fantaseerid internetis nähtust, et saavutada seksituju?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Kas sa oled avastanud, et sa vajad üha enam ja enam pornot või et sa pead külastama järjest karmimaid saite, et naudingut saada?

mitte kunagi: 0

mõnikord: 1

sageli: 2

enamasti: 3

Tulemus

Alla 8 punkti

Tõenäoliselt ei ole sa pornosõltlane. Ent kui su perekonnas on esinenud sõltuvushäireid, siis võid sa olla riskigrupis. Võta ette täiesti pornovabasid seksuaalkogemusi ja leia erinevaid vahendeid stressi ja tüdimusega võitlemiseks. Kui leiad, et su pornokasutus liigub tõusujoones, siis tõmba mõneks ajaks tagasi, et aju dopamiinitase saaks end tagasi kalibreerida.

9-15 punkti

Sinu pornokasutuse komme on problemaatilise piiri peal – tõmba tagasi. Pornot kasutatakse sageli kui lihtsat lahendust eluprobleemidega toimetulekuks, aga pea meeles, et porno võib põhjustada neid samu probleeme, mille eest sa püüad põgeneda. Kui sul on raskusi tõprast ülemuse või ekspluateeriva tüdruksõbraga, siis püüa neile näost näkku vastu astuda.

16-20 punkti

Üsna kindlasti on sul pornosõltuvus ja tõenäoliselt oled juba mõnd aega püüdnud sellega võidelda. Oled ilmselt juba märganud, et porno mõjutab negatiivsel moel su elu, suhteid ja seksuaalset võimekust – käes on aeg selle osas midagi ette võtta. USA Men's Fitness soovitab liituda anonüümsete seksisõltlaste grupiga või panna aeg seksisõltuvuse terapeudi juurde. Eestis pole see ilmselt nii lihtne. Aga ilmselt saab sind aidata ka meil veidi tavapärasem psühholoog.

20 ja rohkem punkti